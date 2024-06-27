نتنياهو يعيد تشكيل مجموعات عمل لمتابعة البرنامج النووي الإيراني

أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تشكيل مجموعات عمل مكونة من أعضاء في مؤسسة الدفاع الإسرائيلية ووزارة الخارجية ومجتمع الاستخبارات لمتابعة البرنامج النووي الإيراني.

وبحسب مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، نقلت عنهم وسائل إعلام أمريكية، فإن إسرائيل وأمريكا تشعران بالقلق من تطوير إيران لتكنولوجيتها النووية، بما في ذلك التسلح النووي، في الأسابيع التي تسبق الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأشاروا إلى أن إيران من الممكن أن تستغل الفترة الانتقالية ما بعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة "للانتقال" نحو سلاح نووي.

وقال أحد المسؤولين الأمريكيين إن مجتمع الاستخبارات الأمريكي لا يزال يعتقد أن إيران لا تسعى بشكل نشط للحصول على سلاح نووي، لكنها اتخذت خطوات نووية استفزازية.

وأضاف المسؤول الأمريكي: "نحن نعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ونتشاور مع إسرائيل بشأن هذه القضية طوال الوقت"، مشيرًا إلى أن "إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي"، وإدارة بايدن "ستتأكد من أن هذا هو الحال".

وتابع المسؤولون أن اهتمام القادة الأمريكيين قد ينقسم بين الحملة الانتخابية والأزمة المستمرة في غزة، وقد تجد الولايات المتحدة صعوبة في الرد بسرعة على أي تقدم نووي إيراني خلال هذه الفترة.

الحريديم يتظاهرون ضد التجنيد الإلزامي في الجيش الإسرائيلي

تظاهر اليهود المتشددون "الحريديم"، مساء اليوم الخميس، رفضا للخدمة العسكرية، ورددوا شعارات بينها "نموت ولا نتجند في الجيش".

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن عشرات اليهود الحريديم يغلقون شارعا يصل بين مدينتي القدس وتل أبيب احتجاجا على قانون التجنيد الإجباري.

وأضافت أن بعض المتظاهرين رددوا شعارات تدعو إلى العنف، بينما تعهد آخرون بالذهاب إلى السجن بدلا من التجنيد، أو الموت بدلاً من التجنيد في الجيش.

ووفقا للقناة، وصلت قوات الشرطة إلى مكان المظاهرة في محاولة لإخلاء الطريق.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أصدرت حكما أمس الثلاثاء، يقضي بتجنيد اليهود المتشددين "الحريديم" في الجيش، وهو قرار من المرجح أن يحدث صدمة في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المعارض لتجنيدهم.

كما أمرت المحكمة بتجميد ميزانية المدارس الدينية، وقالت في قرارها إنه لا يوجد أساس قانوني لمنع الحكومة تجنيد "الحريديم" في الجيش الإسرائيلي.

وأشارت إلى أنه في ذروة الحرب الصعبة التي تعيشها إسرائيل "أصبح عبء عدم المساواة حادا أكثر من أي وقت مضى"، في إشارة إلى السنوات التي تمتع بها "الحريديم" بالإعفاء من الخدمة العسكرية.

وتمكن اليهود المتشددون في سن الخدمة العسكرية من تجنب التجنيد في الجيش الإسرائيلي لعقود من الزمن من خلال الالتحاق بالمعاهد الدينية لدراسة التوراة والحصول على تأجيلات متكررة للخدمة لمدة عام واحد حتى بلوغهم سن الإعفاء العسكري.

لكن مع نهاية مارس الماضي، انتهى سريان أمر أصدرته حكومة نتنياهو بتأجيل تطبيق التجنيد الإلزامي لـ "الحريديم".



