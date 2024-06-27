هجوم بزورق مفخخ استهدف سفينة قرب "الحديدة اليمنية"

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أن هناك هجوم بزورق مفخخ استهدف سفينة على بعد 83 ميلا بحريا جنوب غربى الحديدة اليمنية، والسفينة وطاقمها بخير وفي الطريق للميناء التالي، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وفي إطار آخر، أعلن المتحدث الرسمي لحركة أنصار الله - جماعة الحوثي، العميد يحيى سريع قاسم سريع، استهدف سفينةَ ( MSC Manzanillo) الإسرائيليةَ في ميناء حيفا بعدد من الطائرات المسيرة وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله، بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية.

وقال متحدث الحوثيين: انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه ورداً على مجازر العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاعِ غزة، نفذت القوات المسلحة اليمنية بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية بعون الله تعالى عمليةً عسكريةً مشتركةً استهدفت سفينة ( MSC Manzanillo) الإسرائيليةَ في ميناء حيفا بعدد من الطائرات المسيرة وقد حققتِ العمليةُ أهدافَها بنجاح بفضل الله.

وأكد أن القوات المسلحة اليمنية -بعونِ اللهِ تعالى- ستواصل تنفيذ عملياتها العسكرية المشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية إسنادًا وانتصاراً للشعبِ الفلسطيني حتى وقفِ العُدوان ورفع الحصار عنِ الشعبِ الفلسطيني في قطاعِ غزة.

سنتكوم: تدمير موقع رادار تابع للحوثيين في اليمن





وفي ذات السياق، قالت القيادة المركزية الأمريكية، سنتكوم، إن الجيش الأمريكي تمكن من تدمير موقع رادار تابع لميليشيا الحوثي المتمردة في اليمن.

وفي بيان قالت سنتكوم: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير موقع رادار تابع للحوثيين في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وأضاف البيان: "تقرر أن موقع الرادار الحوثي يمثل تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. وتم اتخاذ هذا الإجراء لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للسفن الأميركية والتحالف والسفن التجارية".

وكانت قد أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، يوم الأربعاء، أنها استهدف سفينة في ميناء حيفا الإسرائيلي بالتعاون مع ميليشيات عراقية.

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي إن العملية استهدفت السفينة (إم.إس.سي مانزانيلو) في ميناء حيفا.

الهجوم هو الثاني لجماعة خلال ثلاثة أيام، حيث أعلن الحوثيون، يوم الإثنين، إنهم نفذوا عملية عسكرية مشتركة مع جماعة تطلق على نفسها اسم المقاومة الإسلامية في العراق استهدفت أربع سفن في ميناء حيفا الإسرائيلي.