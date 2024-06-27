مكافحة آفات النخيل والمحاصيل الأخرى على رأس اهتمامات وزارة الزراعة

أصدر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توجيهات بضرورة الاهتمام بنخيل البلح، خاصة في المحافظات التي تشهد توسعًا في زراعة الأنواع الاقتصادية ذات القيمة التصنيعية والتسويقية.

المحاصيل الزراعية

وفي إطار جهود الوزارة للحفاظ على المحاصيل الزراعية المختلفة، عقد الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، اجتماعًا مع مديري الإدارات العامة ومديري عموم مناطق مكافحة الآفات لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة، شملت:

مراجعة الإجراءات التي اتخذت خلال الموسم السابق لمكافحة الآفات، والدروس المستفادة، والمعوقات التي واجهتها.

تقييم أداء مهندسي المكافحة في مديريات الزراعة المختلفة.

التأكيد على أهمية الحفاظ على الأبنية والمعدات التكنولوجية وصيانتها وتطويرها.

الحفاظ على وصيانة المعدات اللوجستية الخاصة بالإدارات المختلفة.

المرور على المحاصيل الزراعية المختلفة للتأكد من تطبيق العلاجات بالمبيدات الموصى بها بالطريقة الصحيحة.

تخصيص واستخدام مبيدات آفات القطن وآلات الرش اللازمة.

مكافحة سوسة النخيل الحمراء، والجراد، والقوارض، ودودة الحشد الخريفية، والنمل الأبيض، والعفن الهبابي، وآفات القطن.

تدوير وتشغيل العاملين في الإدارات المختلفة حسب الحاجة.

أثنى الدكتور رزق على جهود العاملين في الإدارات المختلفة، وحثهم على بذل المزيد من الجهد، مؤكدًا على أن حالة المحاصيل مطمئنة حتى الآن، وأن الوزارة تبذل كل ما في وسعها للحفاظ على مختلف الزراعات في ظل التحديات المناخية الحادة.

وفي إطار مكافحة سوسة النخيل الحمراء، شكلت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات لجنة من منطقة شمال الدلتا والإدارة العامة لمكافحة الآفات لمتابعة أعمال المكافحة في سيوة (محافظة مرسى مطروح).

قامت اللجنة بالمرور على بعض زراعات النخيل، وراجعت موقف سوسة النخيل والعلاجات التي تمت، وحددت أهم المعوقات التي تواجه أعمال الفحص والمكافحة.

الحقن الهيدروليكية

كما عقدت اللجنة ندوات توعوية لمزارعي النخيل لتعريفهم بطرق الفحص والعلاج باستخدام أجهزة الحقن الهيدروليكية.

وتمّ توفير المبيدات اللازمة لعلاج النخيل المصاب بسوسة النخيل الحمراء بنصف الثمن، كما تمّ توفير 20 جهاز حقن هيدروليكي لحقن مبيدات سوسة النخيل لدعم المزارعين.

وتواصل الإدارة المركزية لمكافحة الآفات جهودها للحفاظ على النخيل والمحاصيل الزراعية الأخرى من خلال برامج مكافحة متكاملة تعتمد على مختلف الأساليب، بما في ذلك المكافحة الحيوية باستخدام طفيل الترايكوجراما لمكافحة ديدان ثمار البلح