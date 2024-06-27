قبل ثمن نهائي اليورو.. أزمة في منتخب إنجلترا بسبب "دراجة"

حسم منتخب إنجلترا التأهل لدور الثمن نهائي بطولة كأس أمم أوروبا 2024 المقامة حاليا في ألمانيا، بعد تصدر مجموعته برصيد 5 نقاط، بتحقيق الانتصار ضد منتخب صربيا، وتعادل في مواجهتين.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب إنجلترا مع منتخب سلوفاكيا، يوم الأحد 30 يونيو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور الـ 16.

وقبل الاستعداد لخوض مباراة الأحد، كشفت بعض التقارير الصحفية في الساعات الماضية، سبب الجروح في وجه أنتوني جوردون جناح المنتخب الإنجليزي خلال تدريبات اليوم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، فإن الجروح التي في وجه جوردون بسبب السقوط من على الدراجة بالأمس، مما جعله يصاب في وجهه.

وتابعت الصحيفة، بأن لاعبي المنتخب الإنجليزي كان لديهم بالأمس يوما مفتوحا لركوب الدرجات، وهو الذي جعل جوردون يصاب في أنفه ويديه بعد السقوط من عليها.

وغاب عن تدريبات منتخب إنجلترا، اليوم الخميس، ثلاثة لاعبين وهم ديكلان رايس وكيران تريبير وفيل فودين لأسباب مختلفة، ولكن من المتوقع أن يكونوا جاهزين قبل المباراة المقبلة.

موعد مباراة إنجلترا ضد سلوفاكيا

تُقام المباراة بين منتخبي إنجلترا وسلوفاكيا في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

أرقام منتخب إنجلترا

في مباراة رقم 41 في تاريخ مشاركاته في بطولات كأس اوروبا امام منتخب سلوفينيا كان التعادل السلبي رقم سبعة للمنتخب الانجليزي وهو ثاني منتخب يحقق هذه التعادلات السلبية خلف المنتخب الايطالي الذي حقق 8 تعادلات سلبية من اصل 48 مباراة خاضها في بطولة اليورو .

منتخب سلوفينيا تعادل في خمسة مباريات من اصل ستة مباريات خاضها في بطولات اليورو بنسبة 83 % وهي اعلى نسبة تعادلات لاي منتخب في تاريخ نهائيات بطولة اوربا .

منتخب سلوفينيا الى جانب منتخب الدانمارك هما المنتخبين الوحيدين في يورو 2024 اللذين تعادلا في مبارياتهما الثلاث في الدور الاول للبطولة لينضما الى جانب منتخب البرتغال الذي حقق نفس النتيجة في يورو 2016 .

المنتخب الانجليزي نجح في تصدر مجموعته في اخر نسختين لبطولة اليورو تحت قيادة المدير الفني الحالي جاريث ساوثجيت وهو رقم مساوي لعدد المرات التي تصدرت فيها انجلترا مجموعتها في الدور الاول في باقي النسخ التي شاركت فيها في تاريخ اليورو حيث شارك المنتخب الانجليزي في ثمان بطولات اوربية .

انتظر منتخب انجلترا 30 دقيقة حتى سدد او تسديدة من خلال هاري كين نجم هجوم منتخب انجلترا تجاه المرمى السلوفيني وهي اطول مدة ينتظرها منتخب انجلترا في اب بطولة كبرى للتسديد على مرمى الفرق المنافسة حيث كانت الاولى عام 2000 في مواجهته امام منتخب المانيا حيث احتاج منتخب الاسود الثلاث الى 35 دقيقة .

منتخب سلوفينيا المصنف 58 عالميا هو اقل منتخب تصنيفا واجه منتخب انجلترا في اي بطولة كبرى ( كأس العالم او اليورو ) منذ انشاء تصنيف الفيفا للمنتخبات .

استحوذ منتخب انجلترا على الكرة في مواجهته امام سلوفينيا بنسبة 78 % وهي اعلى نسبة استحواذ في تاريخ منتخب انجلترا في مباراة في البطولات الكبرى وتنتهي دون تسجيله لاي اهداف منذ كأس العالم 1966 .