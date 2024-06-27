"المقاولون العرب" تفوز بجائزتين وشهادتى تقدير في فعاليات" Big 5"







أقيمت أمس بالقاهرة فعاليات حفل توزيع جوائز Big 5 Egypt Impact Awards 2024 ، لتكريم أفضل الإنجازات ومشروعات التشييد والبناء في مصر، وذلك بمشاركة كبرى شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية العاملة في السوق المصري بمختلف جنسياتها.

بدأ الحفل بتكريم خاص لاسم المرحوم المهندس حسام الدين الريفي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، تقديراً لمسيرته المهنية الطويلة والمميزة بالشركة وإسهاماته الهامة في العديد من المشروعات الكبرى التى نفذتها الشركة، وأهمها مشروع سد جوليوس نيريري بتنزانيا، ومحطة معالجة الدلتا الجديدة، واعتباره من المؤثرين المهمين في صناعة التشييد والبناء في مصر.

من جانبه ثمن المهندس أحمد العصار رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب تكريم اسم المهندس حسام الدين الريفي أحد أبناء الشركة المخلصين، باعتباره واحداً من أعمدة الشركة ورجالها الذين أفنوا أعمارهم من أجل أن تظل الشركة دائماً في المقدمة، كما أهدى الجوائز التي حصلت عليها الشركة هذا العام لروحه الطاهرة مؤكداً إن اسمه سيظل يتردد في عالم المقاولات كأحد الأسماء البارزة في هذا المجال.

أقيم الحفل بحضور المهندس أيمن عطية، والمهندس أحمد العدلاني، والمهندس حسن مصطفى، والمهندسة هبة أبو العلا، والمهندسة دينا عادل، أعضاء مجلس إدارة شركة المقاولون العرب وعدداً من أعضاء المجلس التنفيذي للشركة، ورؤساء القطاعات.

وقد حصلت شركة المقاولون العرب على جائزة مبادرة المدينة الذكية لهذا العام (Smart City Initiative of The Year)، عن مشروعي القطار الخفيف LRT ، والمونوريل (شبكة النقل الخضراء بالعاصمة الإدارية الجديدة) واللذان تم تنفيذهما تحت إشراف وزارة النقل (الهيئة القومية للأنفاق)، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتكون مدينة ذكية وملتزمة بمعايير مدن الجيل الرابع ومركزاً إقليمياً مهماً وداعماً للاقتصاد المصري، وتسلم الجائزة المهندس حسن إبراهيم عضو المجلس التنفيذي للشركة.

كما حصل مشروع مترو الأنفاق- المرحلة الثالثة بالخط الثالث والذي تم تنفيذه تحت إشراف وزارة النقل(الهيئة القومية للأنفاق) والذي نال جائزة العام في فئة المشروعات الكهروميكانيكية (MEP Project of The Year)، و الذي تم افتتاحه مؤخراً، و أثنت عليه لجنة التحكيم لما يمثله من انجازا بارزا في تطوير البنية التحتية وتخفيف حدة الازدحام المروري بكل من القاهرة والجيزة، بالإضافة إلى ما تضمنه المشروع من تحديات تمكنت شركة المقاولون العرب من اجتيازها بنجاح والتي تمثلت في تعقيد وصعوبة العمل في نطاق المشروع الكبير والذي يمتد على طول 17.7 كم وفي مناطق مكتظة بالكثافة السكانية والمرافق الحيوية المحيطة بمواقع العمل، تسلم الجائزة المهندس عبد العزيز أحمد مدير المرحلة الثالثة بالمشروع.

وحصلت أيضاً الشركة علي شهادة تقدير خاصة من لجنة التحكيم (Highly Commended)، فى جائزة Contractor of the Year ،مقاول العام.

كما حصل المهندس أحمد العدلاني عضو مجلس الإدارة على شهادة تقدير Highly Commended من لجنة التحكيم في فئة (Director of the Year)تكريماً له على جهوده ومسيرته المهنية وإسهاماته في تنمية أعمال الشركة داخل وخارج مصر.