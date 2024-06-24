لخلاف على صداقة فتاة.. حبس متهم بالشروع في قتل عامل بالجيزة

أمرت جهات التحقيق بجنوب الجيزة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية اتهامه بالشروع في قتل عامل طعنا بسلاح أبيض “مطواه” في مشاجرة نشبت بينهما بسبب صداقة فتاة بدائرة قسم شرطة الجيزة.

ترجع تفاصيل الواقعة تلقي المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال عامل مصاب بجروح طعنية وادعاء تعدٍ آخر ومقيم بدائرة القسم، وبالانتقال والفحـــص وبالتقابل مع المصاب اتهم عاطلا بالتعدي عليه والشروع في قتله بسلاح أبيض مطواه في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات على صداقة فتاة ، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة.



وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ومن جهة أخرى شنت الإدارة العامة للمرور، حملات أمنية لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية والساحلية.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط العديد من المخالفات المرورية المتنوعة من بينها مخالفة تجاوز السرعة المقررة، والسير بدون ترخيص، قيادة الدراجات النارية بدون خوذة، وموقف عشوائي، ومخالفات شروط التراخيص، و2210 مخالفات للتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.