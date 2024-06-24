نشأت الديهي يكشف موعد الإعلان عن الحكومة الجديدة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الحكومة المقبلة ستعلن خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة، معقبًا: "ربنا يوفق رئيس الحكومة، ويأتي بوزراء قادرين على تغير الوضع إلى الأفضل".

وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على الفضائية العاشرة المصرية "ten"،مساء الإثنين، أن الوزراء الجدد عليهم أن يعرفوا أهمية وقيمة ودور الإعلام، فمن ضمن المهام الوظيفية للوزير أنه يتحدث للإعلام، وينقل للشارع ما يحدث، لأن الإعلام هو الأداة الناقلة للحقيقة للشارع المصري.

ووجه رسالة لرئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، قائلا: "أبليت بلاءً حسنًا خلال الفترة السابقة، ولكننا نريد من الوزراء الحديث بشكل واضح للإعلام، فالإعلام ليس شيئًا هامشيًا".

مؤامرة أهل الشر

وأشار إلى أن هناك من يريد أن يُصدر صورة قاتمة للدولة المصرية، معقبًا: "في ناس شغلتها رسم صورة سوداوية عن مصر، مش عايزين مصر تصلب طولها، أنا مُؤمن بنظرية المؤامرة".

ولفت إلى أن البعض يستخدم الذكاء الصناعي لإصدار بعض التصريحات على لسانه، والكثير يصدق هذا الأمر، مستطردًا: "في ناس بتاخد بصمة صوتي، وبتعمل موضوعات لضرب المصداقية".

ولفت إلى أنه لن يدافع عن نفسه، متابعًا: “لقد تصدقنا بأعراضنا، واللي يقول يقول، واللي عايز يتهم يتهم، ما أقوله لا أهدف من ورائه، إلا لإظهار الحقيقة مهما كانت”.

انقسام قاتل

ونوه إلى الانقسام الفلسطني يمثل قتل للجنين في رحم المستقبل قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك تواصلاً ما بين السلطة الفلسطنية ودولة الاحتلال، حيث يوجد اتفاقًا على صيغة للتعاون والتفاهم مع الاحتلال، وهذا الأمر من الصعب أن يطبق في العلاقة بين حركة فتح وحماس، معقبًا: " شيء غريب وعجيب ويدعو إلى الجنون، الأخوة الأشقاء أصحاب القضية الواحدة، مش قادرين يقبلوا ولا يقعدوا مع بعض".

ولفت إلى أن مصر قامت برعاية الكثير من محاولات لإنهاء الانقسام بين فتح وحماس، وفشلت في هذا الأمر بعد محاولات عديدة، مشيرًا إلى أن حركة فتح حملت حماس فشل جميع محاولات إنهاء الانقسام، وقامت حماس بنفس الأمر، معقبًا: "حماس بتلعن فتح، وفتح بتلعن حماس، الناس دي عندها تتعامل مع دولة الاحتلال، ولا تتعامل مع بعضها البعض".

وأشار إلى أن الانقسام الفلسطني يمثل قتل للجنين في رحم المستقبل، مشيرًا إلى أن يستشعر الخطر على القضية الفلطسنية، وما كسبته القضية من زخم دولي في 7 اكتوبر وحتى الآن، ربما يطيح به الانقسام الفلسطيني.