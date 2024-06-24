الإثنين 24 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. مصر ترفض فتح معبر رفح مع وجود الاحتلال الإسرائيلي

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الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

 تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الثلاثاء، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "مصر ترفض فتح معبر رفح مع وجود الاحتلال الإسرائيلي".

 يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

  • "الوفد" ترصد الساعات الأخيرة قبل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك
  • الأحد.. إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو
  • 7 يوليو إضراب عام لحل الكنيست.. و"نتنياهو" يعلن استمرار حرب الإبادة
  • إجراءات تفتيش مشددة وملاحقة المتورطين في الغش بلجان الثانوية
  • مليارا دولار لدعم الموازنة من شركاء التنمية
  • السعودية تعلن رسميًا ارتفاع حصيلة وفيات الحجاج إلى 1301 حاج منهم 83% "مخالفون"
  • استياء شديد من تقسيم المجموعات بخطة تخفيف الأحمال
  • "مدبولي": مستمرون في تدبير النقد الأجنبي لتوفير السلع وإحداث توازن بالأسعار
  • الكشف عن مقابر عائلية من العصور المتأخرة واليونانية والرومانية غرب أسوان
  • استنباط أصناف جديدة لتقليل فاتورة استيراد التقاوي
الجريدة الورقية