اقرأ غدًا بالوفد.. مصر ترفض فتح معبر رفح مع وجود الاحتلال الإسرائيلي

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الثلاثاء، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "مصر ترفض فتح معبر رفح مع وجود الاحتلال الإسرائيلي".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-