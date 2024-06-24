اقرأ غدًا بالوفد.. مصر ترفض فتح معبر رفح مع وجود الاحتلال الإسرائيلي
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الثلاثاء، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "مصر ترفض فتح معبر رفح مع وجود الاحتلال الإسرائيلي".
يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
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