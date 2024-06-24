من الأقصر.. مدير الجامع الأزهر يتفقد سير اختبارات رواق العلوم الشرعية والعربية

تفقد الدكتور هاني عودة مدير الجامع الأزهر، اختبارات العلوم الشرعية والعربية بمحافظة الأقصر، اليوم الإثنين الموافق ٢٤ يونيو - ثالث أيام اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية، وذلك للمرحلة التمهيدية المستوى الأول، والمرحلة المتوسطة المستوي الثاني، والمرحلة التخصصية المستوى الثالث، ورافقه خلال زيارته الشيخ أحمد عبد العظيم الطباخ عضو المكتب الفني بالجامع الأزهر، والشيخ أحمد عبد الله مسؤول العلاقات العامة بالجامع الأزهر.

حيث تُعقد الاختبارات لما يزيد عن ٢٦٥ دارسا من طلاب العلم بالرواق الأزهري، وذلك بمعهد الحرمين الشريفين، بكافة مراحله التمهيدية، والمتوسطة، والتخصصية.

حيث اطمئن مدير الجامع الأزهر على سير الإختبارات وتوفير الاحتياجات اللازمة لكافة اللجان وتذليل أي عقبات، كما نقل للدارسين تحيات فضيلة الإمام الأكبر ، مثمناً حرصهم علي دراسة العلم الشرعي من منبعه الأصيل.

حسن سير وتنظيم عملية الإختبارات وتوفير المادة العلمية للمناهج على الصفحة الرسمية للجامع الأزهر

وأشاد الدارسون بحسن سير وتنظيم عملية الإختبارات وتوفير المادة العلمية للمناهج على الصفحة الرسمية للجامع الأزهر، وكذلك على قناة اليوتيوب للجامع الأزهر وقنوات التليجرام، التي خصصها قسم العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر لدارسي الرواق، تسهيلاً وتيسيراً عليهم لينهلوا من هذا المعين الصافي كما عبروا عن بالغ سعادتهم بإتاحة فرصة الدراسة بهذا الصرح العريق، مؤكدين على أن الإختبارات تسير في جو يسوده الهدوء والاطمئنان.

وعلى هامش جولته التفقدية، تابع مدير الجامع الأزهر، حلقات القرآن الكريم والتجويد، وذلك للوقوف على مدى الحفظ لدى الطلاب والدارسين، والتزام المحفظين بالمناهج التي حددتها الإدارة العامة للجامع الأزهر، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للرواق الأزهري والاطمئنان على سير الدراسة بالأروقة الخارجية.

يُذكر أن عدد فروع الرواق الأزهري للقرآن الكريم والتجويد بمحافظة الأقصر يبلغ ٣٩ فرعا، يضم ٥٥٠٠ دارسا، إضافة إلى رواق العلوم الشرعية والعربية، يضم ٢٦٥ دارس بمختلف التخصصات.

تأتي هذه الاختبارات تأتي برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر ، وباعتماد من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وتحت إشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، وبمتابعة من د. هاني عودة عواد، مدير عام الجامع الأزهر.