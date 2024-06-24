الإثنين 24/يونيو/2024 - 09:54 م 6/24/2024 9:54:54 PM

الإسكندرية منارة العلم والثقافة أصبحت سباقة فى العمل العام وسباقة فى المشاركة بالمبادرات الرئاسية على جميع المستويات خاصة فى مجال الصحة العامة. ودخل الجميع فى سباق سواء أندية الليونز أو الروتارى أو الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدنى من أجل تقديم أقصى ما عندهم من إمكانيات لإسعاد المواطن السكندرى وخاصة المناطق المحتاجة. ومن أهم المبادرات المحلية العاملة الآن فى مجال الصحة العامة هى مبادرة "صحتى فى أكلتى" وهى المبادرة التى دخلت كل بيت عن طريق السوشيال ميديا وأصبحت أشهر مبادرة فى الإسكندرية وهى تتكون من مجموعة من الأطباء برئاسة الدكتورة عزة عبدالله الحاصلة على ماجستير فى الصحة العامة وباحثة دكتوراة الأن. هى التى بدأت بفكرة المبادرة واقتنع بها عدد من الأطباء وتطوع الجميع لنشر الوعى الصحى فى الأندية والنقابات وتنظيم الندوات والمؤتمرات فى كل مكان ونشرها على السوشيال ميديا. فضلا عن قيام الدكتورة عزة عبدالله التى تعمل بجامعة السكندرية بنشر مبادرة "تخيل العالم بدون سمنة" فى نادى ليونز ماجستيك ويتم يوميًا نشر المبادرة فى المدارس وكليات جامعة الإسكندرية. أما مبادرة" صحتى فى أكلتى "فهى تهدى إلى نشر التوعية الخاصة بالغذاء بحيث يكون "غذاؤنا دواؤنا ودواؤنا غذاؤنا " وهى المقولة الطبية التى ترددها الدكتورة عزة

طوال المشوار الطبى لها فى كل مكان. وتشرح المبادرة كيفية تناول الغذاء بطريقة آمنة وكيفية الاستفادة منها مع تحقيق وصول العناصر الغذائية من فيتامينات ومعادن لتؤدى وظيفتها فى جسم الانسان وهو ما يحقق الغذاء الوظيفى. وتنشر المبادرة توعية المجتمع

بالمحافظة على الغذاء من التلوث التى تسبب الأمراض والتى زادت فى الفترة الأخيرة وخاصة الأمراض المعوية وإلتهابات القولون وغيرها من الأمراض التى تسبب فى النهاية أمراضا سرطانية وكل ذلك نتيجة الغش الغذائى والتلوث. وتهيب المبادرة بالحد من استخدام المواد الصناعية والحافظة خاصة الأطفال لأنها تسبب عندهم خللا فى الوظائف الكبدية. وتهتم الدكتورة عزة وزملاؤها بتعليم السيدات طرق الطهى الأمنة للحفاظ على مكونات الغذاء. وكذلك التصدى للفتاوى والشائعات التى تصدر من غير المتخصصين فى مجال الصحة العامة كما تشارك المبادرة فى نشر ثقافة التقليل من الانبعاثات الحرارية. الغريب فى الأمر أن معظم الهيئات والمؤسسات السكندرية أصبحت تتلهف على إقامة وتنظيم المؤتمرات لهذه المبادرة التى لاقت قبولًا واسعًا خاصة بهيئة الاستعلامات ومؤسسة سيدتى وهى كبرى مؤسسات المجتمع المدنى برئاسة الكاتبة الصحفية سوزان جعفر والتى تنظم عزة من خلالها الصالونات الثقافية الخاصة بالصحة العامة وتحاور الضيوف المهتمين بالموضوع شهريًا.

«صحتى فى أكلتى» أسعدت السكندريين. شكرًا للدكتورة عزة عبدالله وزملائها الأطباء.



نقيب الصحفيين بالأسكندرية

