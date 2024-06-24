٥ ناشئين في مران الزمالك

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الإثنين مشاركة 5 من الناشئين ، هشام محمد فؤاد وأحمد مجدى قلبي دفاع فريق 2005.

وحسن أبو المعاطي ظهير أيسر مواليد 2005 وأيمن أمير عبد العزيز مهاجم فريق مواليد 2006 ، خالد أحمد السنبوك مهاجم فريق الشباب بالابيض .

على صعيد آخر أصدر مجلس ادارة نادي الزمالك منذ قليل بيان رسمي لتوضيح موقفه من المشاركة في قمة الغد بالدوري وجاء نصه كالتالي..

تؤكد إدارة النادي أنها تعلم جيداً ، أن جماهير الزمالك العظيمة دوماً تعشق اللحظات التي يلعب فيها فريق كرة القدم، كما تعلم أن المنافسة الشريفة كانت باستمرار شعارها على مدى أكثر من قرن من الزمان، إلا أن ظروفاً قهرية تمنعها من فعل ذلك في مباراة الدوري المقرر إقامتها غداً نظراً لغياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي ترسيه قواعد ومبادىء كرة القدم .

و تتعهد الإدارة أن تعود في القريب العاجل للمنافسات الكروية الشريفة في دورينا، الذي نُجله و نحترمه ، و نثمن مجهودات كافة الجهات التي تدعم صناعة كرة القدم في مصر ، و فعلاً كنا نتمنى ألا نغيب عن الملاعب أبداًفعذراً لأننا لا نملك سوى هذا القرار ، و شكراً لتفهم الجماهير و دعمهم الذي لايتوقف .

الزمالك أولاً.