نصائح ذهبية لمنع تلطخ الماسكرا بسبب التعرق

مع درجة الحرارة المرتفعة

عندما يتعلق الأمر بتطبيق الماسكرا والتعرّق، يُعد من أكثر التحديات التي تواجه الكثير من النساء، فهذه التقنية الجمالية الرائعة قد تفشل في إضافة الجمال المطلوب إذا ما تأثرت بالرطوبة والتعرّق، ومن خلال بعض النصائح والتقنيات البسيطة، يمكن تجنب هذه المشكلة وضمان استمرار جمال الماسكرا طوال اليوم دون أي تلطخات غير مرغوب فيها.

نصائح لمنع تلطخ الماسكرا

1. اختيار الماسكرا المناسبة: ابحثي عن ماسكرا مقاومة للماء (Waterproof)، فهي تميل إلى أن تكون أكثر ثباتًا في ظروف الرطوبة والتعرق.

2. استخدام أساس للماسكرا: قومي بتطبيق طبقة رقيقة من البودرة الشفافة على الرموش قبل وضع الماسكرا. هذا يمكن أن يساعد في امتصاص الزيوت الزائدة والعرق.

3. تجفيف الرموش قبل وضع الماسكرا: تأكدي من أن رموشك جافة تمامًا قبل وضع الماسكرا. استخدمي منديلاً ورقيًا لامتصاص أي رطوبة.

4. تجنب لمس العين: حاولي عدم لمس أو فرك عينيك بعد وضع الماسكرا، حتى لا تتلطخ.

5. الحفاظ على الماسكرا الجديدة: لا تستخدمي الماسكرا القديمة لفترة طويلة، حيث تجف وتصبح أقل مقاومة للتعرق.

باستخدام هذه النصائح، يمكنكِ الحفاظ على مكياج عينيكِ من التلطخ بسبب التعرق.