وزارة العدل تقرر تشغيل 10 سيارات توثيق متنقلة في عدة محافظات خلال يوليو وأغسطس

وجه المستشار عمر مروان وزير العدل بتشغيل مراكز خدمات مصر المتنقلة فى نطاق محافظتي الإسكندرية ومطروح ومنطقة الساحل الشمالي خلال فترات الكثافة المتزايدة في شهري يوليو وأغسطس 2024.

وذلك بتوفير 10 مراكز خدمات مصر المتنقلة «سيارات التوثيق»، ونشرها بمنطقة الساحل الشمالي بالأماكن التالية: قرية سيدي كرير، مدينة الحمام، زهران مول، مارينا 3، مارينا 5، مدينة العلمين الجديدة، قرية مراسى، مدينة سيدى عبدالرحمن، مدينة برج العرب، قرية هايسندا.

وسيتم تغيير تلك الأماكن حسب كثافة المعاملات، على أن يتم تغطية منطقة الساحل الشمالي وتكون مواعيد العمل من الساعة الثانية عشرة ظهرا حتى الساعة الثالثة مساء، ومن الساعة الخامسة مساء حتى الساعة التاسعة مساء، على أن يتم تفعيل الخدمات اعتبارا من الأول من يوليو 2024.