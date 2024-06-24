درة زروق تنافس عارضات الأزياء بالكب الجذاب (صور)

استطاعت الفنانة درة زروق أن تتربع على عرش الموضة العالمية وتتألق بأحدث صيحاتها بدون تكلف أو جرأة وهذا ما جعلها تتصدر الأهتمام وإعجاب متابعيها إينما ظهرت.

وتألقت درة زروق بإطلالة ساحرة، مزجت بين البساطة والأنوثة في آن واحد، حيث ارتدت فستان بقصة الكب و الميريد المجسم؛ ليعكس سحر قوامها الجذاب، صمم الفستان من قماش الكريب باللون الأسود وزين بالحرير البينك من أسفل.

وتزينت ببعض المجوهرات المرصعه بحبات الألماس لتزيد من فخامة إطلالتها.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها على طريقة الويفي الواسع مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

درة زروق

درة إبراهيم زروق من مواليد 13 يناير 1980 المعروفة باسم درة هي ممثلة تونسية مقيمة في مصر

عن حياتها

حاصلة علي شهادة الدراسات المعمقة في العلوم السياسية من تونس العاصمة. دخلت ميدان الفن إثر انضمامها لفرقة التياترو، حيث شاركت لأول مرة في مسرحية مجنون للمخرج توفيق الجبالي. مثلت عدة أدوار في السينما التونسية، وشاركت في أفلام عالمية، وشاركت الفنان كاظم الساهر في كليب أغنية ناي عام 2007، وشاركت منذ عام 2007 في السينما المصرية، وأصبح لها حضور طاغي في الوطن العربي بعد مسلسلاتها في مصر العار(2010)، والريان (2011)، وآدم (2011).