عاجل.. حدث أمني في بحر العرب

أنباء عن حدث أمني في بحر العرب.

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فيديو يوثق لحظة اصطدام زورق حوثي انتحاري بسفينة Transworld Navigator

في وقت سابق، نشرت قناة فضائية إندونيسية، مشاهد لحظة استهداف القوات اليمنية " الحوثيين" لسفينة "Transworld Navigator" للمرة الثانية في البحرِ الأحمر باستخدام زورق مسير حوثي انتحاري.

وظهر في الفيديو زورق يمني يطارد السفينة ثم تنفجر السفينة بعد ثوانيٍ من المطاردة، ويبدوا أن الزوق اصطدم بالسفينة.

حركة أنصار الله جماعة الحوثيين تستهدف سفينة "Transworld Navigator"

وقالت حركة أنصار الله جماعة الحوثيين، عن استهداف سفينة "Transworld Navigator" في البحر الأحمر، للمرة الثانية بزورق مسير ما أدى إلى إصابتها بشكل مباشر ، ونفذت القوة الصاروخية عملية استهداف لسفينة "STOLT SEQUOIA" في المحيط الهندي بعدد من الصواريخ المجنحة، مؤكدة أن انسحاب حاملة الطائرات الأمريكية آيزنهاور نتيجة لعملياتهم.

وأكد جماعة الحوثي في بيانا لهم: أن انسحاب حاملة الطائرات الأمريكية "آيزنهاور" من البحر الأحمر جاء بفضل الله ونتيجة عملياتنا العسكرية، و نجدد تحذيرنا للشركات المستمرة في التعامل مع العدو الإسرائيلي بأن سفنها سوف تتعرض للاستهداف وبغض النظر عن وجهتها.

واشادت جماعة الحوثي، بالشركات التي أوقفت عمليات الشحن البحري إلى موانئ فلسطين المحتلة وتعاملت بإيجابية مع ما جاء في بياناتها السابقة.

