تشييع جثمان موظف ألقى بنفسه من الطابق الـ 15 بالفيوم

شيع المئات من أهالى قرية طبهار فى مركز ابشواى بمحافظة الفيوم، جثمان الشاب خالد احمد عوض، والذى يعمل سائق بوزارة الزراعة، بمقابر أسرته بقرية طبهار التابعة لمركز أبشواي بعد خروج جثمانه من مشرحة زينهم بمحافظة القاهرة، والذى القى بنفسة مساء أمس من الطابق الـ 15 بأحد مقار وزارة الزراعة فى الجيزة .

وسادت حالة من البكاء الشديد بين جميع السيدات ودخولهم في حالة أنهيار وبكاء شديد ودخلت أسرة الشاب فى حالة هستيرية من البكاء والعويل وأصيب بعضهم بحالة أغماء .

وشهدت مراسم الدفن حالة من الحزن الشديد الذى سيطر على أهالى القرية، وتعالت الدعوات والرحمات له، وامتلأت صفحات التواصل الاجتماعى فيس بوك بنعى الشاب الخلوق والخدوم والذى لم يكن يتأخر ابدا عن اى شخص من أهالى القرية .

وأقام أهالي القرية من الشباب والرجال صلاة الجنازة على الجثمان داخل مسجد عبدالله مؤمن، وتشييعه إلى مأواه الاخير بمقابر أسرته فى القرية.

حادث آخر

وفى حادث سابق اليوم اصيب 7 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي بطريق القاهرة اسيوط الصحراوي الغربي فى نطاق محافظة الفيوم الفيوم، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم ، وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم ، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق القاهرة اسيوط الصحراوي الغربي باتجاه الفيوم ، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج.

والمصابين هم محمد .ك 35عاما مصاب بكسر في القدم اليمني ، خالد .ط 19 سنه مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، حاتم .ط 21 عاما مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، معتز .ط 22 سنه مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، عاشور .ر 50عاما مصاب بتجمع دموي بالوجه وسحجات متفرقه بالجسم ، نوره . ر 21 سنه مصابه بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم وكسر باليد اليسري ، حنان .خ 20سنه مصابع بكسر بالقدم اليسرى، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقلهم جميعا لمستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم. تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بندب المهندس الفنى لبيان اسباب الحادث وتولت التحقيق.

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