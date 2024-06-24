رئيس الوزراء الإسرائيلي: لن نتنازل عن النصر الكامل على حماس

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، التزامه بمقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن صفقة الرهائن في قطاع غزة، قائلا: إن الحكومة ليست مستعدة للتنازل عن أي شيء أقل من النصر الكامل على حماس، مؤكدا أن إسرائيل تخوض حربا متعددة الجبهات.

ولفت نتنياهو، في كلمة له أمام الكنيست، إلى أن إسرائيل تتعرض لحملة تقودها إيران وتريد تدميرها، متابعا: "من يقول إن الجيش غير قادر على الانتصار يقوم بالتشويه والتحريض على إضعاف معنوياتنا".

وكان نتنياهو قال في تصريحات مع القناة الـ14 الإسرائيلية، إن "مرحلة القتال الشديد في قطاع غزة على وشك الانتهاء"، مؤكدا أنه ليس مستعدا لوقف الحرب قبل القضاء على حركة حماس.

وأضاف أنه "مستعد للتوصل إلى اتفاق جزئي مع حركة حماس لاستعادة جزء من المختطفين"، مؤكدا أن ما وصفها المرحلة الأصعب من الحرب في رفح على وشك الانتهاء، وبعدها سينقل جزءا من القوات إلى الشمال (على الحدود اللبنانية).

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 38 ألف قتيل وأكثر من 86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.

ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.