مجموعة أكور تتعاون مع شركة كيو لبناء فندق نوفوتيل على الساحل الشمالي

أعلنت أكور، مجموعة الضيافة الرائدة عالمياً، عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة كيو للتطوير العقاري المصرية لبناء فندق نوفوتيل سيدي عبد الرحمن، الوجهة الجديدة من علامة نوفوتيل.

ويشكل الفندق أولى وجهات العلامة على الساحل الشمالي لمصر على البحر المتوسط، وهي وجهة سياحية تشهد شعبية متنامية، ومن المقرر افتتاح الفندق في عام 2027، حيث يضم 240 غرفة واسعة وعصرية، إلى جانب مجموعة من تجارب العافية والترفيه.

ويمثل الإعلان عن إقامة فندق نوفوتيل سيدي عبد الرحمن الإضافة الأحدث إلى الساحل الشمالي لمصر الذي يشهد نهضة عمرانية متزايدة في السنوات الأخيرة، مما أسهم في تحويل المنطقة من وجهة سياحية محلية إلى وجهة سفر عالمية.

كما تشكل الشراكة بين الطرفين أول مشروع فندقي للشركة المصرية في قرية كيو نورث الساحل الشمالي، وهو مشروع رائد متعدد الاستخدامات يتميز بقربه من مشروع مراسي الفاخر على الساحل، ويبعد ساعة ونصف بالسيارة عن مطار برج العرب الدولي في الإسكندرية، وثلاث ساعات عن العاصمة القاهرة.

ويتميز فندق نوفوتيل سيدي عبد الرحمن ببنائه المنخفض وموقعه على الواجهة البحرية، حيث يوفر للضيوف خيارات إقامة متميزة ومريحة وعصرية، مما يضمن استمتاعهم بأعلى مستويات الراحة والاسترخاء، كما يحتضن الفندق مطعماً ومقهى حديث وركن مشروبات وحوض سباحة، بالإضافة إلى ركن مشروبات على السطح يوفر للضيوف إطلالات بانورامية ساحرة على البحر الأبيض المتوسط.

وتم تجهيز المشروع الجديد بمجموعة فريدة من مرافق العافية والترفيه، تشمل مركزاً متطوراً للياقة البدنية وسبا وحوض سباحة خارجي، وملعب للبادل تنس بسبب تزايد شعبية هذه الرياضة في المنطقة، كما يوفر الفندق للضيوف مختلف أنشطة الرياضات المائية على الشاطئ.

وتم تصميم الفندق بشكلٍ رئيسي لاستقطاب المسافرين بقصد الترفيه، بالإضافة إلى توفير متطلبات سوق الفعاليات والمؤتمرات والمعارض، حيث يتضمن قاعة احتفالات بمساحة 600 متر مربع، والتي تناسب حفلات الزفاف والاحتفالات، إلى جانب أربع غرف اجتماعات مساحة كل منها 50 متر مربع، وهي مخصصة لعقد المؤتمرات وأنشطة بناء الفرق.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال دانكن أورورك، الرئيس التنفيذي لقسم الفنادق الفاخرة والمتوسطة والاقتصادية في مجموعة أكور الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ: "تمثل هذه الشراكة فرصة استثنائية لنا لإنشاء فندق تابع لإحدى أشهر العلامات الفندقية في العالم ضمن موقع متميز، مما يسهم في ردم الفجوة في السوق بالنسبة للعقارات متوسطة الحجم وسهلة الوصول، والتي توفر مرافق مريحة وحديثة ونابضة بالحياة. وتتكامل عقودنا متوسطة الحجم مع عقودنا الفاخرة مثل فيرمونت ورافلز، مما يؤكد التزامنا بالسعي للنمو في مصر، ولا سيما على الساحل الشمالي الرائع والأقل شهرة".

ومن جانبه، قال أحمد ثابت، الرئيس التنفيذي لشركة كيو للتطوير العقاري: "فندق نوفوتيل سيدي عبد الرحمن هو أول مشروع فندقي لنا على الساحل الشمالي الجميل، حيث يمثل إضافة فريدة إلى العقارات الفاخرة القليلة الموجودة هناك، وسيرتقي الفندق الفاخر بمنطقة قرية كيو نورث الساحل الشمالي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يمثل وجهة فريدة متوسطة الحجم تستقطب السياح المحليين والدوليين الباحثين عن وجهة شاطئية جميلة ومريحة وممتعة. ونتوقع مستقبلاً مزدهراً للمنطقة الساحلية المصرية على المتوسط".

ويمثل فندق نوفوتيل سيدي عبد الرحمن أحدث مشاريع مجموعة أكور ضمن خطتها التوسعية في مصر. وتدير المجموعة حالياً 24 فندقاً بإجمالي غرف يزيد عن 5,000 غرفة في محفظتها التجارية الفاخرة والمتوسطة والاقتصادية، بالإضافة إلى 40 فندقاً بإجمالي غرف يتجاوز 12 ألف غرفة ضمن محفظتها الفاخرة، وسبق لمجموعة أكور الإعلان عن مشروعين جديدين من علامة سويس أوتيل على الساحل الشمالي لمصر، وهما فندق سويس أوتيل رأس الحكمة وفندق سويس أوتيل ريزيدينسز رأس الحكمة، مما يعزز فرص التطوير المتنامية لعلامتي نوفوتيل وسويس أوتيل.