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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سعد ميسي يقود تشكيل زد أمام الداخلية

زد
زد

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي زد عن تشكيل الداخلية، ضمن منافسات الدوري العام المصري لهذا الموسم 2023/2024.

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ومن المقرر انطلاق مواجهة زد أمام الداخلية في تمام الساعة السابعة مساءً، على ملعب ستاد السلام.

تشكيل زد أمام الداخلية

حراسة المرمى: علي لطفي.

الدفاع: أحمد سيد عبدالنبي- عبدالله بكري- محمد سمير- محمد أشرف.

الوسط: أحمد الصغيري- محمود نبيل- أحمد عاطف قطة- عبدالرحمن البانوني- شادي حسين.

الهجوم: مصطفى سعد ميسي.      

ويرغب زد في تحقيق الفوز على الداخلية في المباراة التي يتوقع أن تتسم بالقوة والندية.

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