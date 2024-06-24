سعد ميسي يقود تشكيل زد أمام الداخلية

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي زد عن تشكيل الداخلية، ضمن منافسات الدوري العام المصري لهذا الموسم 2023/2024.

ومن المقرر انطلاق مواجهة زد أمام الداخلية في تمام الساعة السابعة مساءً، على ملعب ستاد السلام.

تشكيل زد أمام الداخلية

حراسة المرمى: علي لطفي.

الدفاع: أحمد سيد عبدالنبي- عبدالله بكري- محمد سمير- محمد أشرف.

الوسط: أحمد الصغيري- محمود نبيل- أحمد عاطف قطة- عبدالرحمن البانوني- شادي حسين.

الهجوم: مصطفى سعد ميسي.

ويرغب زد في تحقيق الفوز على الداخلية في المباراة التي يتوقع أن تتسم بالقوة والندية.