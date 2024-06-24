بتكلفة 6 ملايين جنيه.. مجمع الأقصر الدولي يستقبل أحدث أجهزة العيون

استقبلت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالاقصر داخل مركز الرمد بمجمع الأقصر الدولي، وتحديدا داخل قسم العمليات وجراحة العيون، واحدًا من أحدث الأجهزة لإحدى الشركات العالمية و الرائدة في تصنيع أجهزة العيون في العالم .

حيث أشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالاقصر أنه بتكلفة تقارب 6 ملايين جنيه وصل أحد أحدث الإصدارا لجهاز " الفاكو " المتميز في مجال جراحات المياه البيضاء والشبكية، والذي يعمل من خلال الموجات الفوق صوتية ويساعد على إجراء جراحة عالية الدقة دون الحاجة إلى خياطة وذلك من خلال فتحات جراحية متناهية الدقة و الصغر .

ويأتي هذا ايضا جنباً إلى جنب بالتكامل مع توافر احدث الميكروسكوبات الجراحية للعيون بقسم العمليات والتي جاءت ايضا من انتاج اكبر الشركات العالمية ألمانية الصنع في تخصص إنتاج الميكروسكوبات الجراحية .

وأشارت الهيئة في بيان لها أنه تم التشغيل التجريبي للجهاز على عدد من الحالات الخاصة والمعقدة خاصة من كبار السن من مصابي المياه البيضاء؛ والتي جاءت نتائجها مبهرة مقارنة باحدث المراكز العالمية لجراحات العيون و الشبكية.

كما بدأ المركز فعلياً بتجهيز واستلام المستلزمات الطبية اللازمة و التشغيل الفعلي له خلال الأيام السابقة وإجراء العديد من الحالات الجراحية اللازمة.

فيما لفتت الهيئة ايضا الى أن الجهاز سوف يكون قادرا ايضا على إجراء عدد من التدخلات الأخرى مثل جراحات الشبكية بأنواعها والجسم الزجاجي فور وصول عدد من القطع الإضافية المتطورة من الخارج والملحقة للميكرسكوب الجراحي المتقدم أيضاً .

وقد أشار دكتور "احمد البرعي" رئيس إقليم جنوب الصعيد لهيئة الرعاية الصحية والمشرف على فرع الاقصر أن الدولة المصرية ساهمت في توفير جهازين أحدهما موجود بمحافظة أسوان والآخر استقبلته محافظة الأقصر لتوفير الاكتفاء الذاتي في جراحات العيون خاصة المياه البيضاء التي يعاني منها معظم كبار السن ومصابي الأمراض المزمنة والحالات الأخري، مما سوف يوفر الوقت والجهد علي المنتفعين مع تحقيق اعلي دقة وكفاءة داخل منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية في جنوب الصعيد .



يشار إلى أن مركز الرمد لمجمع الاقصر الدولي نجح حديثا في الحصول على درجة الاعتماد القومية GAHAR والمعترف بها دوليا من الاسكوا العالمية لثلاث سنوات متتالية وهي اعلي درجات الاعتماد القومية.

فيما يعد مركز الرمد أحدي الاقسام التابعة لمجمع الاقصر الدولي و المنتهي من تطويرها ضمن خطة المرحلة الأولى، بقيادة :

الدكتور محمد العقبي- مدير مجمع الاقصر الطبي الدولي، والدكتور عادل توفيق استشاري العيون و- المدير الطبي لمركز الرمد والكلى بالمجمع

وقدم المركز حتي الآن قرابة 100 ألف خدمة طبية وعلاجية .

ويتولى الأستاذ الدكتور محمد عطيتو أستاذ مساعد جراحة العيون بكلية الطب جامعة الأقصر ورئيس قسم العيون في مركز الرمد لمجمع الأقصر الدولي، بالإضافة إلي أكثر من 38 فرد من الفريق الطبي المتميز بالقسم ما بين استشاري و اخصائي الرمد

كما يتشرف مركز الرمد ايضا بعمل فريق متميز جدا لقسم التخدير وذلك بقيادة الدكتور صلاح عصيدة أستاذ التخدير والعناية المركزة كلية الطب بجامعة جنوب الوادي ورئيس قسم التخدير بمجمع الاقصر الدولي و مركزي الكلي والرمد.