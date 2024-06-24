درّب نفسك| امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2023

تنشر بوابة الوفد الإلكترونية امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي السابق 2022-2023.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني امتحانات الثانوية العامة في مادة اللغة الأجنبية الثانية بالإجابات للعام الدراسي السابق 2023.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن نموذج امتحانات الثانوية العامة 2024 في اللغة الأجنبية الثانية هو نفسه المقرر للعام الدراسي الماضي 2022-2023.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الثانوية العامة 2024 تأتي بنفس مواصفات الورقة الامتحانية لامتحانات الثانوية العامة 2023.

امتحانات اللغة الأجنبية الثانية 2023

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني امتحانات اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة 2023 على موقعها الرسمي.

ويمكنك الاطلاع على امتحانات اللغة الأجنبية الثانية في الثانوية العامة 2023 والتدريب عليه.

امتحان اللغة الإنجليزية كلغة ثانية

امتحان اللغة الفرنسية

امتحان اللغة الألمانية

امتحان اللغة الإيطالية

امتحان اللغة الإسبانية

امتحان اللغة الصينية

نموذج الإجابة لجميع امتحانات اللغات الثانية (اضغط هنا).



مواصفات امتحانات اللغة الأجنبية الثانية 2023

ويتضمن امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024 نسبة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.

ويحتوي امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024 على 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق، على أن تحتوي على جميع المستويات المعرفية.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد غير المضافة للمجموع بنظام البابل شيت يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

توزيع درجات امتحانات اللغة الأجنبية الثانية

ويبلغ مجموع درجات امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2024 قيمة 40 درجة نهاية عظمى، وتبلغ درجة النجاح 20 درجة.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 امتحان اللغة الأجنبية الثانية في مدة ساعتين من الساعة التاسعة صباحًا والحادية عشر صباحًا.

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 في اللغة الأجنبية الثانية 31 سؤالا بينهم سؤالان مقالي لكل سؤال 3 درجات.

ويحتوي امتحان اللغة الأجنبية الثانية على 29 سؤالا موضوعيا من بينهم 24 سؤال له درجة واحدة و5 أسئلة لكل منها درجتين.

