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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حزب الله يستهدف مستعمرتي المنارة ومرغليوت وموقع السماقة

بوابة الوفد الإلكترونية

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، تجمعًا لجنود العدو بين مستعمرتي المنارة ومرغليوت انتشارًا لجنود العدو في محيط موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بقذائف المدفعية.

وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يوم الإثنين 24-6-2024 تجمعًا لجنود العدو بين مستعمرتي المنارة ومرغليوت بالأسلحة المناسبة ‏وأصابوه إصابة مباشرة.‏

واستهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يوم الإثنين 24-6-2024 انتشارًا لجنود العدو في محيط موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بقذائف المدفعية.‏

 

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