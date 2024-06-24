العثور علي جثة شاب بمنطقة كيما محافظة أسوان

شهدت منطقة كيما بمدينة أسوان، مساء اليوم الأثنين، عثور الأهالي علي جثة شاب ملقاه أمام أحد العمارات السكنية فى ظروف غامضة.

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة فى أسوان إخطاراً يفيد بعثور عدد من الاهالى بأحدى العمارات السكنية بمنطقة كيما التابعة لدائرة المدينة على جثة شاب ملقاة على الأرض فى ظروف غامضة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة لمعاينتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وتبين وجود شبهة جنائية وراء واقعة الجثة التي تم العثور عليها وأنها لشاب يدعى "أحمد محسوب عبدالفتاح، يبلغ من العمر 19 سنة.



وتم نقل الجثة بواسطة سيارات اسعاف أسوان، لإيداعها بمشرحة أسوان العمومية، تحت تصرف النيابة العامة، والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها.