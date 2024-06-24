الأمن يضبط المتهمين بسرقة خزينة مطعم بالبحر الأحمر ومدرسة بالمنصورة

نجح قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (البحر الأحمر – الدقهلية - الجيزة) من ضبط عاطل حال استقلاله دراجة نارية بدائرة قسم شرطة سفاجا، وبحوزته حقيبة بداخلها خزينة حديدية (مغلقة)، وبمواجهته قرر باتفاقه مع (طباخ بإحدى المطاعم بسفاجا) على سرقة الخزينة الخاصة بالمطعـم عمله، حيث قام بتسهيل دخوله للمطعم وسرقة الخزينة، وتم ضبط المتهم الأخير، وبإستدعاء (مالك المطعم) وبسؤاله قرر بسرقة خزينة المحل خاصته وبداخلها (100 ألف جنيه وبعض الأوراق الخاصة بالمطعم).

كما تم ضبط عاطلان وتباع "لهم معلومات جنائية" لقيامهم بسرقة (بعض المستلزمات) من داخل مدرسة بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة بقصد بيع المسروقات، وأرشدوا عن (المسروقات)

كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") لقيامه بسرقة (حقيبة بها مبلغ مالى) من داخل معرض للأجهزة الكهربائية بدائرة مركز شرطة أبو النمرس،وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم ضبط بحوزته جزء من المبلغ المستولى عليه وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية.

كما تم ضبط (9 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بسرقة (504 هاتف محمول) من داخل إحدى سيارات النقل بدائرة مركز شرطة البدرشين، وعرض الهواتف المحمولة المستولى عليها للبيع عبر تطبيق "واتس أب"، وأرشدوا عن جزء من الهواتف المحمولة المستولى عليها ومبلغ مالى من متحصلات بيع باقى الهواتف.

وفى سياق متصل كمين قنا ينهي رحلة تجار مخدرات بحوزتهما 230 فرش حشيش

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من إحباط محاولة تهريب حشيش، بكمين الشعانية بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا بضبط سيارة بداخلها شخصين وبحوزتهما 230 فرش حشيش بكمين الشعانية بمركز نجع حمادي، وتبين أنه أثناء سير السيارة قادمة من دشنا إلى سوهاج، وبتفتيشها من القوة الأمنية تم ضبط 230 فرش حشيش بحوزة محمد.خ، 26 عاما، وشادي.ر، 26 عاما.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها، والتحفظ على المتهمين والمضبوطات.