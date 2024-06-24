250 مليون جنيه دعم إضافي للخطة الإستثمارية بالدقهلية

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الاجتماع الدوري مع مديري عموم ومديري الادارات التنفيذية بديوان عام المحافظة وذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة وباسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية وتناول" مختار "خلال الاجتماع استعراض ومناقشة اسلوب العمل داخل الادارات كل في اختصاصه والموقف التنفيذي لملفات العمل بما يحقق سرعة الاداء وحسن الانجاز تحقيقا لصالح المواطن الدقهلاوي..

هذا وقد اوضح "مختار" انه تم الانتهاء من اعمال تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2023 بنسبة 100٪ بنطاق مراكز ومدن المحافظة مضيفا انه تم الموافقة علي دعم اضافي للخطة الاستثمارية قدره "250 مليون جنيه" تم توفيرهم بالتنسيق مع نواب البرلمان.

واكد "مختار" علي اهمية اعداد دراسة دقيقة لتوزيع الدعم الاضافي علي المراكز والمدن وفقا للكثافة السكانية وطبقا للاحتياجات وذلك وفق قواعد واشتراطات تستهدف تحقيق صالح المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم ..

وشدد "مختار"علي سرعة الانتهاء من الاجراءات الخاصة بمصنع لتدوير قش الارز والاستفادة القصوي من الانتاج السنوي للدقهلية من قش الارز وتحقيق الجدوي الاقتصادية منه بالتنسيق مع الشركة المزمع التعاقد معها لتنفيذ المشروع مشيرا ان المشروع يقام علي مساحة 30 فدان بقلابشو بمركز بلقاس يستهدف الاستفادة من المخلفات الزراعية والحد من ظاهرة السحابة السوداء وذلك تحقيقا لاهداف التنمية المستدامة 2030 وتمشيا مع توصيات مؤتمر المناخ.

هذا وقد طالب " مختار"بضرورة اعطاء دفعة للعمل بمنظومة التصالح والتقنين ودعم منظومة التصالح بالتعاقد مع مهندسين جدد لسرعة انهاء شهادة البيانات لملفات التصالح تيسيرا علي المواطنين بنطاق المحافظة، كما اكد علي اهمية المتابعة الجادة لاعمال مشروع المنطقة اللوجيستية بطلخا والوقوف علي معدلات الاداء ونسب التنفيذ ودفع العمل بالمشروع ومتابعة جاهزيته للعرض علي المستثمرين..

وخلال الاجتماع اكد "مختار"علي ان تحديد التوقيتات العامل الاساسي بشأن كافة الموضوعات ومتابعتها للعمل علي انهائها وفقا للتوقيت المحدد ومعاقبة المقصرين، مشيرا ان المتابعة المستمرة اساس النجاح لتلافي الملاحظات وانهاء المشكلات والمعوقات الطارئة لسرعة انجاز العمل وفقا للبرامج الزمنية المقررة، كما أكد "مختار"علي اننا نعمل جميعاً كل في موقعه من أجل خدمة المواطنين والعمل علي حل كافة المشاكل التي تواجههم وعلي كل مسئول ان يؤدي عمله بما يرضي الله..

هذا وقد تناول "مختار"خلال مؤتمر المتابعة العديد من الملفات الاخري التي تستهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين شملت موقف تحصيل ايرادات الدولة وموقف المباني الحكومية الصادر لها قرارات ازالة ومتابعة الاجراءات المستهدف منها تحقيق الاستفادة القصوي من مشروع الاتوبيس النهري فضلا عن ضرورة المتابعة الجادة لتحصيل رسوم النظافة بالاضافة الي الاجراءات المتخذه بشأن انشاء مجمع خدمات حكومية متكامل بمدينة المنصورة والتعديات علي الاراضي الزراعية واملاك الدولة ورسوم مقابل تحسين المشاية وتحقيق الاستغلال الامثل لمحطة غاز طلخا.