مجلس الدراسات العليا بجامعة القناة يعقد جلسته رقم 429

عقد اليوم مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة قناة السويس جلستة رقم 429 - تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور أعضاء المجلس من الأساتذة المتفرغين ووكلاء الدراسات العليا والبحوث بالكليات، ومديري عموم القطاع.

حيث ناقش المجلس العديد من الموضوعات التي تهم قطاع الدراسات العليا والبحوث.

وصرح الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن المجلس قد بحث مقترح اللائحة الإدارية والمالية لمركز الإرشاد النفسي - ذلك المركز الذي عزم قطاع الدراسات العليا والبحوث على إنشاءه ليكون مركز خبرة رائدا في تقديم الإستشارات النفسية و الإرشادية و التعليمية و التربوية على المستوى القومي و الدولي



وأضاف نائب رئيس الجامعة أن رسالة المركز هي دعم المستفيدين من خلال توفير الاستشارات النفسية الفردية أو الجماعية شخصيا او عن بعد وتقديم البرامج التوعوية والتدريبية وفقا للمعايير القومية والدولية لتعزيز الصحة النفسية؛ لمساعدة المستفيدين على تنمية نقاط قوتهم والتغلب على العقبات التي تحول دون تحقيق أهدافهم الشخصية والأكاديمية والمهنية. ودعم المستفيدين داخل وخارج الجامعة لتعزيز الرفاهية الشخصية والاجتماعية والأكاديمية وتوفير تدريب تجريبي عالي الجودة لطلاب الدراسات العليا لدعم تطورهم كمحترفين طموحين في مجال الصحة النفسية. وتنمية مهارات البحث في مجال الصحة النفسية.

وقد استعرض المجلس تقرير عن زيارة لجنة من الإدارة المركزية للوافدين التي جاءت الجامعة لمراجعة الملفات



كما قدم نائب رئيس الجامعة تقرير عن اخر استعدادات إنعقاد المؤتمر السنوي للدراسات العليا والبحوث التطبيقية حيث تم الإعلان عن موعد انعقاده خلال الفترة 29 - 30 يوليو 2024 تحت عنوان:

" الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي:

آفـاق ... وتحديـات" والذي يشهد مشاركة 10 جامعات مصرية

و أشار الدكتور محمد سعد زغلول أن باب التقدم للترشيح للجان القطاع بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس مفتوح حتى 31 يوليو القادم موضحا لهم كيفية التقدم و الخطوات التي يجب اتباعها

كما تناول المجلس مناقشة موضوعات الإدارة العامة للعلاقات الثقافية و العلمية، متضمنا موضوعات إدارة البعثات و الإجازات الدراسية، و المنح

بالإضافة إلى موضوعات إدارة الإعارات و المهمات العلمية.

واستكمل المجلس مناقشاته حيث تناول موضوعات إدارة المؤتمرات و البرامج التنفيذية و الاتفاقيات.