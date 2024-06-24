بسبب حرارة الجو.. إنتشال جثة طفل مات غرقًا بالبحر اليوسفي ببني سويف

أنتشلت قوات الانقاذ النهري بمحافظة بني سويف، جثمان طفل لقي مصرعه غرقًا اثناء استحمامه في مياه البحر اليوسفي بمركز اهناسيا، هربًا من ارتفاع درجات الحرارة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بغرق طفل اثناء استحمامه في مياه البحر اليوسفي بناحية قرية قلها، بدائرة المركز، وتم التوجيه بإخطار الانقاذ النهري والاسعاف والجهات المختصة.

وبالإنتقال والفحص تبين غرق الطفل "طلال حسين عبد المقصود" 14 عاما، مقيم مركز اهناسيا ببني سويف، واثناء محاولته الهرب من حرارة الجو بالإستحمام في مياه البحر اليوسفي، وتمكنت قوات الانقاذ النهري من إنتشال الجثة، ونقلتها سيارة إسعاف إلى مستشفى إهناسيا التخصصي.

وتم ايداع جثة المتوفي مشرحة المستشفى، وجرى إتخاذ كافة الاجراءات الادارية والقانونية، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها وصرحت بدفن الجثة بناءا على تقرير مفتش الصحة المختص.