غدا طلاب الثانوية العامة بالدقهلية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية

يؤدى طلاب الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية بشعبتيه غدا الثلاثاء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية بماراثون إمتحانات العام الدراسى 2023/2024.

حيث يؤدي 56 ألف و٢٩٩طالب وطالبة، موزعين(٣٧٤٩٢ بالقسم العلمي شعبة العلوم، و٨٠٣٠ بالقسم العلمي شعبة الرياضيات، و١٠٤٤٩ بالشعبة الأدبية، و١٣١ دمج و٩ مكفوفين و٢ بالجنة الأورام و٦ بالجنة سجن جمصة و٣٢٣ طلاب التعليم الدولى امام ١٥٠ لجنه بالإضافة الى اربع لجان منها لجنه للمكفوفين ولجنه مستشفى الأورام ولجنه المتفوقين ولجنة سجن جمصة بإجمالى ١٥٤ لجنة على مستوى الإدارات التعليمية .

وأكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم أنه طبقاً لتوجيهات محافظ الدقهلية فقد تم التنسيق مع كلا من مديرية أمن الدقهلية، لتوفير الحماية اللازمة وتأمين اللجان ومركز توزيع الأسئلة، وتم التنسيق مع مديرية الصحة والتأمين الصحي، لتوفير طبيب أو زائره صحية داخل كل لجنة، والتنسيق مديرية الكهرباء لتأمين وصول التيار الكهربائي أثناء عمل اللجان، ومديرية التموين والتنسيق مع مرفق الإسعاف لتمركز سيارات الإسعاف في محيط اللجان، والتنسيق مع رؤساء المدن والأحياء لرفع الإشغالات، ومنع الأسواق في محيط اللجان، وتكدس أولياء الأمور والطلاب بمحيط المدارس التي بها لجان طوال اليوم.

وتنطلق لجنة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر لمدة ساعتين ، لتنتهي في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم، حددت جدول امتحانات المواد الأساسية لكافة الشعب للثانوية العامة للعام 2024:

يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والإملاء والخط العربي.

يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية علوم:

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة الفيزياء.

يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء.

يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية.

يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 شعبة علمي رياضه:

يوم السبت 13 يوليو 2024 :التفاضل والتكامل

يوم الأربعاء 17 يوليو 2024 الاستاتيكا

يوم السبت 20 يوليو 2024 الديناميكا

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية:

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة التاريخ.

يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الجغرافيا.

يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024امتحان مادة علم النفس والاجتماع.

يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الفلسفة والمنطق