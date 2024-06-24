240 الحد الأدنى للقبول بالتعليم الثانوي و200 درجة للخدمات بالشرقية

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية العامة للناجحين في الشهادة الإعدادية لهذا العام 2023- 2024، وتقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 240 درجة، والثانوي العام خدمات 200 درجة، والثانوي الخاص 140 درجة، مشيرًا إلى أن أعداد الفصول المتاحة للقبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي القادم 1207 فصول دراسية يستوعب 53028 طالبًا وطالبة.

كما اعتمد المحافظ تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للتعليم الفني للعام الدراسي 2024 /2025 م، وتقرر أن يكون الحد الأدنى لكل نوعية من نوعيات التعليم الفني (صناعي – زراعي – تجاري) ومدارس التعليم والتدريب المزدوج طبقاً للكشوف المرفقة.

يشار إلى أن أعداد الذين تقدموا لأداء امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 – 2024 بلغ (141532) طالبًا وطالبة حضر منهم (140620) طالبًا وطالبة ونجح منهم (122584) طالبًا وطالبة وبلغت نسبة النجاح لهذا العام 87.1%.

وفي سياق متصل، ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أمس الأحد، اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية، لبحث ومناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين والتعرف على المشكلات التي تواجههم وإيجاد حلول عاجلة لها، بما يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج، وجذب المزيد من الاستثمارات لتقليل الاستيراد وتحقيق الإكتفاء الذاتي، مؤكداً أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الاستثمار وتسعى لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المستثمرين، لإقامة مشروعات حقيقية تُساهم في خلق فرص عمل للشباب ليحيوا حياة كريمة.

بدأ الاجتماع بمناقشة عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين بخصوص التنازل عن القطع المخصصة لهم للغير، وتغيير النشاط مع الالتزام بسداد الرسوم المقررة، وكذلك الموافقة على ضم القطع واستبدالها بقطع أخرى، وإضافة نشاط تصنيع لاتخاذ ما يلزم طبقاً للقانون والصالح العام مع الالتزام بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وخلال الاجتماع تم عرض مذكرة إدارة خدمة المستثمرين بالمحافظة بشأن الطلبات المقدمة من المستثمرين للموافقة على مد مهلة تقنين الوضع بتغيير الغرض من زراعي إلى صناعي على أساس سعر 220 جنيهًا للمتر ليوافق المجلس على مد الفترة المقررة حتى منتصف شهر يوليو القادم، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال غير الملتزمين.

وجه المحافظ مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة بلبيس لإعداد المقايسات اللازمة لإعادة رفع كفاءة شبكات الإنارة والطرق الداخلية بالمنطقة، بما يضمن تحقيق الأجواء المناسبة أمام المستثمرين، لإقامة انشطتهم الصناعية المختلفة بما ينعكس على تحسين مستوى الاقتصاد المصري.

وقال محافظ الشرقية: إنه سيقوم بزيارة تفقدية للمنطقة الصناعية ببلبيس للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، وحل اي مشكلات أو عقبات تواجههم فوراً تدعيماً للصناعة، ودفع عجلة التنمية والإستثمار بتلك المناطق الصناعية، باعتبارها قاطرة التنمية للمحافظة.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة، والعميد محمد محفوظ النجار وكيل وزارة الإسكان، والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس، والمهندس عبد الله الغزالي رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس، ومختار عبد الله نائب رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل، والدكتور محمد الهراوي مدير إدارة الإستثمار بالمحافظة، وممثلين عن «قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية».

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