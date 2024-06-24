إنعقاد برنامج البناء الثقافى لأئمة محافظة سوهاج

فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الفكر الوسطى المستنير ،وتفعيلاً لبرنامج البناء الثقافى للأئمة والواعظات ، انطلقت فعاليات برنامج البناء الثقافى لأئمة أوقاف سوهاج اليوم الإثنين الموافق ٢٠٢٤/٦/٢٤ م حيث عُقد بمسجد الحاج يوسف الحويج بإدارة أوقاف جهينة ،بمحافظة سوهاج بحضور الدكتور محمد حسنى عبدالرحيم، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج

وبحضور يحيى محمود، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة وعلاء حسن جابر، أستاذ العقيدة بكلية الدراسات الإسلامية بسوهاج، وإلهام خلف الله يوسف ، مدرس الحديث بكلية الدراسات الإسلامية بسوهاج

وفى بداية كلمته رحب الدكتور محمد حسنى عبدالرحيم، وكيل وزارة الأوقاف بالحضور ، مؤكداً أن في تعاقب الليل والنهار ودوران الزمن نعمة وعبرة فأما النعمة فجاء ذكرها في قوله تعالى: {اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ }غافر : ٦١ وأما العبرة فجاء ذكرها في قوله تعالى: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآَيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ }.

آل عمران : ١٩٠

و مرور الأيام وانقضاء السنين سنة كونية لن تتبدل ولن تتغير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها

ولكن الكيس الفطن هو من يتغير من حال إلى حال أفضل ويعتبر من مرور الأيام والأعوام .

وفي كلمته أكد يحيى محمود، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة

على جهود وإنجازات وزارة الأوقاف في شتى مسئولياتها الدعوية والاجتماعية والتنموية، والتي تأتي في إطار الفلسفة العامة لبناء مصر الجديدة .

وفي كلمته أكد الدكتور علاء حسن جابر ، أستاذ العقيدة بكلية الدراسات الإسلامية بسوهاج على ضرورة بث روح التفاؤل بالخير، وأن نستبشر بأن قادم الأيام أفضل، وأن ننطلق بروحٍ جديدة، روح التفاؤل والتحدي، عن عائشة رضي الله عنها قالت: “كان يعجبه عليه الصلاة والسلام الفأل الحسن ويكره الطيرة”.

وأكدت الدكتورة إلهام خلف الله يوسف ، مدرس الحديث بكلية الدراسات الإسلامية بسوهاج ،على ضرورة أن يتخذ كل واحد لنفسه برنامجًا جديدًا حافلًا يستقبل به العام الهجري الجديد يصحب ذلك العزيمة الصادقة على استغلال أيام العام الجديد ولياليه في فعل الخير ونفع الناس .

وفى ختام اللقاء عقدت مقرأة الأئمة بمسجد الحاج يوسف الحويج بإدارة أوقاف جهينة " كما تم عقد مجلس الصلاة والسلام على رسول الله (صلى الله عليه وسلم