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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

رئيس جامعة بنها يكرم فريق عمل معمل التشخيص البيطري

الدكتور ناصر الجيزاوي
الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها

كرم الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، فريق عمل معمل التشخيص البيطري بالجامعة  لاعتماده من المجلس الوطني إيجاك طبقاً للمواصفات الدولية ISO/IEC 17025-2017.

 الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها


جاء ذلك بحضور الدكتورة أماني عبدالرحمن عباس عميدة كلية الطب البيطري، والدكتور عبدالفتاح منجد سليم المدير التنفيذي لمعمل التشخيص البيطري.


وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي ، إلى انه يجب تعظيم الاستفادة من المعمل في العملية التعليمية والبحثية ، وفقا لرؤية  واستراتيجية التعليم والتنمية المستدامة 2030  لافتًا إلى أهم الخدمات التى يُقدمها المعمل هو تشخيص بعض الأمراض الفيروسية في سيرم الحيوانات وبعض الاختبارات البكتيرية لفضلات الحيوانات ، وذلك وفقا لمتطلبات المواصفات الدولي.


وأضاف "الجيزاوى"  أن إدارة الجامعة لا تألوا جهداً فى تطوير وتحديث كافة معامل وأجهزة الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة والتى تمثل أحد أسس النهضة البحثية والعلمية بالجامعة.

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