بعد دهس قطار لأسرة في أسوان.. إنشاء كوبرى للمشاة في الخطة المالية الجديدة

عقب وفاة أسرة مكونة من 3 أشخاص، نتيجة تعرضهم لحادث دهس من أحد القطارات أمام النادى الروسى بكيما.

قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، خالص تعازيه لأهل الأسرة وذويهم فى هذا الحادث الأليم ، داعياً الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.

وقد تبين أن الذين لقوا مصرعهم هم الشيخ مصطفى هلال شفيق 35 سنة ، وزوجته مريم محمود محمد 26سنة ، وأبنهم ماذن مصطفى هلال شفيق 9 شهور أثناء عبورهم شريط السكة الحديد من الجانب الغربى إلى الجانب الشرقى بمنطقة كيما فى موقع غير مخصص للعبور.

فيما أكد محافظ أسوان، بأنه سيتم البدء فى إنشاء كوبرى السيل للمشاه بعد الإنتهاء من الدراسات الفنية ، وإدراجه ضمن خطة العام المالى الجديد ، مع غلق جميع الفتحات ، وأماكن العبور الغير شرعية ، وخاصة بعد الإنتهاء من إنشاء وتشغيل الكوبرى العلوى للسيارات بمنطقة السيل ، والذى ساهم في الحفاظ على سلامة أرواح وممتلكات المواطنين ، وأيضاً تحقيق السيولة المرورية المطلوبة بمناطق جنوب وشرق المدينة بعد غلق مزلقان السيل الجديد.

وناشد عطية المواطنين بضرورة الإلتزام بقواعد المرور الآمن على خطوط السكك الحديدية فى المواقع المحددة للعبور للحد من الحوادث ، والحفاظ على الأرواح وسلامة المشاه .