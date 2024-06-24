متخصص بشؤون الاقتصاد: مصر تتصدر إفريقيا في الاستثمار الأجنبي المباشر

أكد محمد عزالدين، المتخصص في شؤون الاقتصاد، أنه على مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر تتصدر مصر القارة السمراء في هذا الإطار، والذي يمثل أحد عوامل زيادة الحصيلة الدولارية والدخل القومي لأي دولة.

الاستثمار الأجنبي في مصر:

وأوضح “عز الدين”، حلال لقائه مع الإعلاميين باسم طبانة ومروة فهمي، ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن هذا الاستثمار يتسم أنه يأتي مباشرةً للدولة حتى يدخل في الحسابات الدولارية بشكل مباشر.

وأضاف أن الاستثمار الأجنبي المباشر عادة يكون حجمه كبير، موضحا أنه يأتي من الشركات الأجنبية سواء العالمية أو الإقليمية والعربية، مشيرا إلى أن منذ عام 2014 كانت بداية دخول الاستثمار الأجنبي المباشرة بشكل كبير، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الغير مباشرة تأتي من المشاركات الداخلية في أسواق المال.

وشدد على أنه الذي يميز الاستثمار الأجنبي المباشر أنه يدخل في الحسابات الجارية للدولة مباشرة مثل دخل قناة السويس أو السياحة أو تحولات المصريين العالمين بالخارج.

وقال الدكتور محمد الشوادفي، خبيرالاستثمار، إن الدولة المصرية تتبنى استراتيجية شاملة لتحقيق تنمية بكافة المحافظات ومن ضمنها صعيد مصر ليتم وضع برنامج تنمية الصعيد الذي استفاد منه حتى الآن 8 ملايين و200 ألف مواطن بمختلف محافظات الصعيد.

الدولة تدعم فكر اللامركزية لخلق منافسة حميدة

وتابع «الشوادفي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، أنَّ الدولة تدعم فكر اللامركزية لخلق منافسة حميدة بين المحافظات المختلفة في ظل تواجد فعال للتنمية المحلية بكافة القطاعات، مؤكداً أنَّ الصعيد حظي بأهمية كبيرة في عهد الرئيس السيسي وهناك عدد من برامج التنمية المطورة ستتهدف النهوض بمحافظات صعيد مصر.

تنفيذ مشروعات استثمارية في قطاعات البنية الأساسية

وأشار إلى أنه تم تنفيذ مشروعات استثمارية في قطاعات البنية الأساسية بعدد من محافظات الصعيد بنسبة 82.6% ضمن برنامج التنمية، قائلاً: «مساحة محافظات صعيد مصر كبيرة ويعيش بها حوالي نصف سكان مصر، ليتم الاهتمام بالبنية التحتية والطرق ومشروعات العلاج والصحة بجانب ضخ استثمارات في مشروعات صناعية وتنموية».

جدير بالذكر أن الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، قال إن 98% نسبة مسحوبات التمويل من البنك الدولي لبرنامج تنمية الصعيد بقيمة 442 مليون دولار، من أصل 500 مليون دولار وهذا يؤكدا على تنفيذ مشروعات حقيقية على أرض الواقع.