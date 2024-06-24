موعد مباراة إيطاليا وكرواتيا اليوم في يورو 2024

ساعات قليلة تفصلنا عن صدام كروي من العيار الثقيل، يجمع بين منتخبي إيطاليا وكرواتيا، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية 2024.

ويتواجد المنتخبان في المجموعة الثانية، والتي تضم كذلك كل من إسبانيا وألبانيا، حيث سيلتقيان في نفس موعد لقاء إيطاليا وكرواتيا، اليوم.

موعد مباراة إيطاليا وكرواتيا في يورو 2024

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والمملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة إيطاليا وكرواتيا في يورو 2024

تذاع المباراة عبر قناة beIN sports Max 1.

معلق مباراة إيطاليا وكرواتيا في يورو 2024

سيعلق حسن العيدروس على أحداث المباراة عبر قناة beIN Sports Max 1.

حكم مباراة إيطاليا وكرواتيا اليوم في يورو 2024

حكم الساحة: الهولندي داني ماكيلي.

حكم مساعد أول: الهولندي هيسيل ستيجسترا.

حكم مساعد ثانِ: الهولندي جان دي فريس.

حكم رابع: الهولندي سردار جوزوبيوك.

حكم تقنية الفيديو: الهولندي روب ديبرينك.