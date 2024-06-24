ترتيب بطولة العالم للصانعين للفورميلا وان بعد جائزة برشلونة الكبرى

يواصل فريق ريد بول بطل العالم للفرق سيطرته على مقدمة جدول بطولة العالم للصانعين للفورميلا وان بعد اسدال الستار على جائزة برشلونة الكبرى مساء الاحد بإجراء السباق النهائي الذي اقيم بمشاركة العشر فرق المشاركة في بطولة العالم .

وتعد جولة برشلونة الكبرى هي الجولة العاشرة لبطولة العالم للفورميلا وان حيث تصدر فريق ريد بول حامل اللقب البطولة برصيد ٣٣٠ نقطة من خلال سائقيه الهولندي ماكس فيرستابين بطل العالم و زميله المكسيكي سيرجيو بيريز بينما يأتي فريق فيراري في المركز الثاني بالثنائي الفرنسي شارل ليكلير و الأسباني كارلوس ساينز برصيد ٢٧٠ نقطة بينما جاء فريق مكلارين في المركز الثالث برصيد ٢٣٧ نقطة بسائقيه لاندو نوريس و أوسكار بياستري.

وفيما يلي الترتيب الكامل لبطولة العالم للصانعين لسباقات الفورميل وان قبل سباق جائزة برشلونة الكبرى:

الترتيب الفريق النقاط

الاول ريد بول رايسنج ٣٣٠ نقطة

الثاني فيراري ٢٧٠ نقطة

الثالث مكلارين ٢٣٧ نقطة

الرابع مرسيدس ١٥١ نقطة

الخامس استون مارتن ٥٨ نقطة

السادس ريد بول فيزا ٢٨ نقطة

السابع ألبين ٨ نقاط

الثامن هاس ٧ نقاط

التاسع ويليامز نقطتين

العاشر صاوبر -