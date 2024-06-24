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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يؤجل حسم مصير القندوسي ومحمد الشناوي

محمد الشناوي
محمد الشناوي

قررت لجنة التخطيط في النادي الاهلي برئاسة محسن صالح تأجيل مناقشة عروض الرحيل التي حصل عليها محمد الشناوي قائد الفريق والمالي اليو ديانج، ومصير الجزائري أحمد قندوسي المعار إلى سيراميكا كليوباترا، لحين الانتهاء من مبارة القمة.

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الأهلي يتمسك بخوض مباراة القمة في موعدها

وتلقي الشناوي عرضا مغريا من الوحدة السعودي للإنضمام لصفوفه في الموسم القادمة، فيما أبلغ وكيل أعمال ديانج إدارة النادي بوجود عرض تركي واخر عربي للحصول على اللاعب.

وينتظر قندوسي رد الأهلي على طلبه، سواء بالعودة للأهلي في الموسم القادم أو الموافقة على رحيله نهائيا، بعدما رفض فكرة الإعارة مرة أخرى إلى أحد الأندية المصرية، في حصوله على عروض عربية وأوروبية مؤخراً.

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