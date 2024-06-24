توريد 438 ألف و837 طن قمح لشون وصوامع أسوان

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على تخطى المستهدف فى توريد كميات القمح داخل وخارج المحافظة بنسبة 119.7 % حيث وصلت إجمالى الكميات الموردة إلى 438 ألف و 837 طن ، فى حين أن المستهدف 366 ألف و 670 طن.

توريد كميات القمح

وقال عطية، إنه فى ظل التعاون البناء بين المسئولين بمديرية التموين بقيادة المهندس خالد أبو القاسم ، وكافة الجهات المختصة بالوزارة والمحافظة تستكمل اللجان الفرعية جهودها فى المواقع التخزينية التى مازال بها مساحات تخزين وذلك عقب إنتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك حيث بلغ إجمالى كمية القمح الموردة للمواقغ التخزينية داخل المحافظة.

وأضاف محافظ أسوان، أن التقاوى 161 ألف و 934 طن ، فيما بلغ إجمالى كمية القمح الموردة للمواقع التخزينية بما فيها التقاوى خارج المحافظة فى محافظات الأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا 276 ألف و 903 طن ، وبالتوازى يتم متابعة إستلام الموردين والمزارعين لمستحقاتهم المالية أولاً بأول وفقاً لقرار الدكتور على مصيلحى وزير التموين ، والمتعلق بزيادة سعر إستلام الأردب لهذا العام إلى 2000 جنيه نقاوة 23.5 ، و 1950 جنيه نقاوه 23 ، و 1900 جنيه نقاوة 22.5 .