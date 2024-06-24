إطلاق النسخة الإنجليزية من مذكرات عزة فهمي في دار نشر الجامعة الأمريكية

تنظم دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة حفل إطلاق النسخة الإنجليزية من مذكرات عزة فهمي "أحلام لا تنتهي" تحت عنوان “My Life in Jewelry”.

وتسرد الكاتبة من خلالها القصة الملهمة الشخصية لفنانة وسيدة أعمال استثنائية وتوثق رحلتها من البدايات المتواضعة إلى أن أصبحت واحدة من أشهر وأهم مصممي الحلى في العالم العربي وصنعت علامة تجارية عالمية فاخرة ترمز إلي التميز في تصميم الحلي.

دار نشر الجامعة الأمريكية تسعد بنشر المذكرات

وقالت نادية نقيب، مديرة التحرير بدار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة: "نحن سعداء بنشر هذه المذكرات التي تأخذنا خلف كواليس نجاح عزة فهمي المبهر والتحديات التي شكلتها".

وأضافت أن "My Life in Jewelry" هي قصة امرأة تحدت التوقعات لتصبح مصممة حلى دولية وسفيرة ثقافية للمنطقة بأكملها.



خلال المذكرات، تؤكد مديرة التحرير بدار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة أهمية المثابرة، والشغف، والاستمرارية والعمل الجاد في سبيل تحقيق النجاح، حيث تقول "هدفي هو جعل هذه السيرة الذاتية تجربة قابلة للقراءة ومفيدة لأي شخص يتطلع إلى بدء عمله الخاص به.”



وتسرد مديرة التحرير بدار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة كيف أن شغفها وتفانيها في تصميم الحلي قد مكّنها كامرأة من دخول عالم تصميم الحلي في منطقة القاهرة الفاطمية التاريخية وهي كانت من المهن التي كانت يهيمن عليها الذكور في السبعينيات من القرن الماضي.



وقالت ڤيرلا دي لات، المديرة التنفيذية لدار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة: "لقد ألهمت عزة فهمي أجيالاً بتصاميمها المبهرة ورؤيتها الإبداعية التي تكمن في قلب نجاحها العالمي الاستثنائي. مذكراتها تقدم مزيج رائع بين التاريخ الاجتماعي والذكريات الشخصية، وتفخر دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة بتقديم قصة عزة فهمي المليئة بالأمل والإصرار لجمهور واسع من القراء



يقام حفل إطلاق النسخة الإنجليزية من المذكرات يوم الأربعاء 26 يونيو 2024 ، الساعة ٧ مساءً بقاعة إيوارت التذكارية في حرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة بميدان التحرير في حضور عزة فهمي ويحاورها صانع المحتوى، بشير شوشة.



يدار الحفل باللغة العربية ومفتوح للجمهور مع التسجيل المسبق للحضور من خلال الرابط التالي:

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