محافظ أسوان يتابع تنفيذ 37 مشروعًا تنمويًا لخدمة 56 ألف نسمة

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جهود وحدة حياة كريمة بالمحافظة خلال مرورها الميدانى داخل 16 تابع بقروى إقليت بمركز كوم أمبو لمتابعة 37 مشروع تنموى وخدمى، حيث تم الإنتهاء من 25 مشروع منهم بنسبة 100 % ليستفيد منها نحو 56 ألف نسمه.

وشدد عطية، على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية ، وسحب أى مشروعات من الشركات والمقاولين فى حالة التقاعس وعدم الإلتزام بالبرنامج الزمنى المحدد لنهوها ، مع دخول أي مشروعات يتم نهوها للتشغيل التجريبى حتى يجنى المواطنين ثمار الإنجازات والنجاحات التى حققتها المبادرة الرئاسية ، ويلمسوا على أرض الواقع هذه الجهود التى ساهمت فى تحسين جودة الحياة لهم.

ومن جانبه أوضح اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان تقوم وحدة حياة كريمة بالمتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الجارية بمختلف مدن ومراكز المحافظة ، ويتم رصد أى معوقات أو ملاحظات ، ويتم إبلاغ الجهات المنفذة لها لسرعة تلافيها على الوجه الأكمل ، مع التأكيد على تكليفات محافظ أسوان بزيادة المسطحات الخضراء والتشجير أمام المجمع الخدمى والزراعى ، وتحقيق التنسيق الحضارى بشكل جمالى ومتميز.

ولفت إلى أن وحدة حياة كريمة قامت بمتابعة معدلات تنفيذ مشروع إنشاء توسعة محطة مياه الشرب بفطيرة حيث جارى العمل بها على قدم وساق بنسبة تنفيذ 85 % للأعمال المدنية، و 40 % للتركيبات الكهروميكانيكية، ومن المقرر نهوها فى نوفمبر القادم ليعقبها تنفيذ أعمال الرصف ، لتحقيق السيولة المطلوبة بشوارع القرية ، وخاصة بقرية منيحة.

كما تم عقد اجتماع مع الجهات المعنية بتنفيذ مشروعات تبطين ترعة إقليت الرئيسية والعمارات السكنية ومكتب البريد والمدارس ومراكز الشباب ووحدة طب الأسرة ومحطة الرفع ، وتم التشديد لنهوها وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة لها .