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4 ساعات يوميًا.. زيادة تخفيف أحمال الكهرباء ببورسعيد
الإثنين 24 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

(خيار وفاقوس) في قطع الكهرباء بمحافظة البحيرة

قطع الكهرباء لساعات
قطع الكهرباء لساعات طويلة

تسود حالة من الإستياء الشديد بين مواطني محافظة البحيرة ، بسبب تطبيق تخفيف الأحمال يوميا بفترات طويلة تتراوح مابين 4 إلي 5ساعات يوميا في العديد من القري والأحياء الشعبية ، بينما يوجد مناطق لا يتم فصل الكهرباء نهائيا ، إلا بضع دقائق معدودة كل أسبوع ، وهي المناطق التي يقطنها الكبار وقيادات وموظفي شركة الكهرباء وفروعها المنتشرة بمراكز المحافظة .

في مركز كفر الدوار ، يتم قطع الكهرباء لساعات طويلة يوميا ، علي عشرات القري ، ومنها كوم البركة والوسطانية والهلباوي وزهرة والبسلقون وصيرة وأبيس ، ولا يقتصر فصل الكهرباء عن القري لساعات طويلة بشكل يومي  فقط عن عشرات القري ، بل إمتدت الامور إلي العديد من أحياء المدينة ، مثل التمليك والسعرانية ومنشأة النصر وسيدي شحاتة والعكريشة والمهاجرين ، بينما لايتم فصل الكهرباء وتخفيف الأحمال لعدة دقائق معدودة كل أسبوع ، وهي بعض شوارع المراكبية ونظير ، وبعض المناطق بشارع المحكمة  ، وكذلك منطقة السناهرة وشارع دوران سيدي شحاتة .

ولم يقتصر الأمر علي مدينة كفر الدوار فقط ، بل وصل إلي مدينة دمنهور عاصمة المحافظة ، حيث يتم فصل الكهرباء عن العديد من القري وأحياء المدينة مثل شبرا وأبو الريش وإفلاقة، بينما مناطق عديدة ومنها شارع عبد السلام الشاذلي ، وكذلك شارع الجمهورية ومحيط ميدان الساعة، يتم تخفف الأحمال لفترات قليلة كل أسبوع .

ويتزايد الإحتقان يوميا بين المواطنين بسبب مجاملة بعض المناطق والشوارع التي يسكنها قيادات وموظفي شركات الكهرباء وكذلك بعض الكبار ، علي حساب القري والأحياء الشعبية .

وأكد أحد المواطنين أنة لايقتصر الأمر علي مد فترات قطع الكهرباء ، بل تشهد العديد من الأحياء الفقيرة ظاهرة فصل الكهرباء ثم التوصيل ثم الفصل مرة أخري عدة مرات خلال دقائق معدودة مما تسبب في إتلاف العديد من الأجهزة المنزلية ، ويضيف بالطبع لايحدث ذلك إلا في الأحياء الفقيرة .

وطالب الأهالي من خلال (الوفد) تنظيم حملات مستمرة علي القائمين علي توقيتات فصل التيار الكهربائي عن الأحياء والقري المختلفة لضمان تحقيق العدالة في عمليات تخفيف الأحمال بشكل متساوي .

الجريدة الورقية