(خيار وفاقوس) في قطع الكهرباء بمحافظة البحيرة

تسود حالة من الإستياء الشديد بين مواطني محافظة البحيرة ، بسبب تطبيق تخفيف الأحمال يوميا بفترات طويلة تتراوح مابين 4 إلي 5ساعات يوميا في العديد من القري والأحياء الشعبية ، بينما يوجد مناطق لا يتم فصل الكهرباء نهائيا ، إلا بضع دقائق معدودة كل أسبوع ، وهي المناطق التي يقطنها الكبار وقيادات وموظفي شركة الكهرباء وفروعها المنتشرة بمراكز المحافظة .

في مركز كفر الدوار ، يتم قطع الكهرباء لساعات طويلة يوميا ، علي عشرات القري ، ومنها كوم البركة والوسطانية والهلباوي وزهرة والبسلقون وصيرة وأبيس ، ولا يقتصر فصل الكهرباء عن القري لساعات طويلة بشكل يومي فقط عن عشرات القري ، بل إمتدت الامور إلي العديد من أحياء المدينة ، مثل التمليك والسعرانية ومنشأة النصر وسيدي شحاتة والعكريشة والمهاجرين ، بينما لايتم فصل الكهرباء وتخفيف الأحمال لعدة دقائق معدودة كل أسبوع ، وهي بعض شوارع المراكبية ونظير ، وبعض المناطق بشارع المحكمة ، وكذلك منطقة السناهرة وشارع دوران سيدي شحاتة .

ولم يقتصر الأمر علي مدينة كفر الدوار فقط ، بل وصل إلي مدينة دمنهور عاصمة المحافظة ، حيث يتم فصل الكهرباء عن العديد من القري وأحياء المدينة مثل شبرا وأبو الريش وإفلاقة، بينما مناطق عديدة ومنها شارع عبد السلام الشاذلي ، وكذلك شارع الجمهورية ومحيط ميدان الساعة، يتم تخفف الأحمال لفترات قليلة كل أسبوع .

ويتزايد الإحتقان يوميا بين المواطنين بسبب مجاملة بعض المناطق والشوارع التي يسكنها قيادات وموظفي شركات الكهرباء وكذلك بعض الكبار ، علي حساب القري والأحياء الشعبية .

وأكد أحد المواطنين أنة لايقتصر الأمر علي مد فترات قطع الكهرباء ، بل تشهد العديد من الأحياء الفقيرة ظاهرة فصل الكهرباء ثم التوصيل ثم الفصل مرة أخري عدة مرات خلال دقائق معدودة مما تسبب في إتلاف العديد من الأجهزة المنزلية ، ويضيف بالطبع لايحدث ذلك إلا في الأحياء الفقيرة .

وطالب الأهالي من خلال (الوفد) تنظيم حملات مستمرة علي القائمين علي توقيتات فصل التيار الكهربائي عن الأحياء والقري المختلفة لضمان تحقيق العدالة في عمليات تخفيف الأحمال بشكل متساوي .