أسعار الفاكهة الصيفية في سوق العبور

يأتي فصل الصيف مصطحبًا معه أصناف عديدة للفواكه اللذيذة، ومع اختلاف الأسعار بشكل يومي تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الاثنين الموافق 24 يونيو.

أسعار الفاكهة اليوم 24-6-2024

سعر المانجو الزبدية من 16 لـ 24 جنيها.

سعر مانجو سكري تتراوح من 25 لـ 35 جنيه.

سعر مانجو فجر كلان من 16 لـ 20 جنيه.

سعر المانجو العويس من 25 إلى 42 جنيه.

سعر المانجو الهندي والتيمور من 15 لـ 40 جنيه.

سعر المانجو البلدي من 15 لـ 23 جنيها.

سعر مانجو دبشة من 15 لـ 35 جنيه.

سعر المانجو الصديقة والجولك من 20 إلى 24 جنيها.

أسعار العنب

سعر العنب البناتي الأصفر والأحمر من 15 لـ 27 جنيه.

سعر العنب الأسود والكرمسن من 20 لـ 30 جنيه.

أسعار البطيخ

سعر البطيخ (8:10 كيلو) من 64 لـ 80جنيها.

سعر البطيخ (6:8 كيلو) من 42 لـ 56 جنيه.

سعر البطيخ (4:6 كيلو) من 24 لـ 36 جنيها.

أسعار التفاح والبرتقال

سعر كيلو التفاح المصري من 14 إلى 28 جنيها.

سعر التفاح الأمريكي الإيطالي (كرتونة 20 كيلو) تراوح من 40 لـ 70 جنيه.

سعر البرتقال الصيفي بين 4.5 لـ 6.5 جنيه.

سعر اليوسفي من 5 لـ 11 جنيهات للكيلو.

أسعار المشمش

سعر مشمش عمار من 20 لـ 50 جنيه.

سعر مشمش فيومي من 10 لـ 20 جنيه.

سعر المشمش الصحراوي من 20 لـ 50 جنيه.

سعر مشمش سويسي من 10 لـ 20 جنيه.

أسعار البرقوق

سعر برقوق هوليو من 30 إلى 50 جنيه.

سعر برقوق سكري وياباني وانجليزي من 15 إلى 35 جنيه.

سعر برقوق سنتا روزا من 30 إلى 50 جنيه.

فيما جاء سعر الموز البلدي والصعيدي تراوح بين 8 لـ 12 جنيها.

سعر التين البرشومي تراوح بين 19 إلى 25 جنيه.

سعر الخوخ البلدي العريشي من 20 لـ 50 جنيها.

سعر الكانتلوب من 12 لـ 15 جنيها.

سعر الشمام من 12 إلى 15 جنيه.

سعر بلح الثلاجة من 15 إلى 21 جنيها.

سعر البلح السيوي من 35 إلى 65 جنيها.