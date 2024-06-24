بينهم إمرأة وطفل.. الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ستة مواطنين بينهم امرأة وطفل، من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية وفقا ل"وفا".

وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل، إيهاب محمد سالم الشويكي وزوجته مرام صادق عودة، وعمر محمد عمر، كما اعتقلت من بلدة سعير شمال شرق الخليل المواطن نوفل ربحي الفروخ ونجله عبده، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وقال الناشط الإعلامي في بلدة بيت أمر شمال الخليل محمد عوض لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال داهمت أحياء الحارة التحتا في البلدة، وأطلقت قنابل الصوت صوب منازل المواطنين واعتقلت الطفل المصاب محمد منذر يوسف زعاقيق (13 عاما) وهو جريح أصيب برصاص الاحتلال في قدمه قبل أسبوع.

كما فتشت قوات الاحتلال عدة منازل في المحافظة عرف من أصحابها: النائب السابق عزام سلهب، ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الاسمنتية والسواتر الترابية.