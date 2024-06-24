مصرع طفل وإصابة آخر في حادث تصادم ببني سويف

لقى طفل مصرعه وأصيب آخر في حادث سير بمحافظة بني سويف، اثر حادث تصادم دراجة نارية بسيارة بمدخل مدينة اهناسيا، وجرى نقلهما إلى مستشفيي بني سويف واهناسيا التخصصي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم دراجة نارية بسيارة بمدخل مدينة اهناسيا، بدائرة المحافظة، نتح عنه وفاة طفل واصابة اخر.

وانتقلت سيارتي اسعاف إلى محل الواقعة وتبين أن الحادث نتج عنه وفاة "يوسف احمد محمد ابراهيم" يبلغ من العمر 15 عاما، مقيم قرية منشأة البديني، وتم نقل الجثة إلى مستشفى اهناسيا التخصصي، واصابة "يزيد عبد الرحيم عبد الغفار" يبلغ من العمر 11 عاما، بكسر بالساق، وتم نقله إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

وتم ايداع جثة المتوفي بمشرحة مستشفى اهناسيا التخصصي، تحت تصرف جهات التحقيق، ونقل المصاب لمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

وتم اتخاذ كافة الاجراءات الادارية والقانونية، وحُرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها وصرحت بدفن الجثة بناءا على تقرير مفتش الصحة المختص.