نسرين طافش بفستان مثير في اليونان

شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها ببعض صورها عبر حسابها الشخصي بموقع الإنستجرام خلال استجمامها بعطلتها الصيفية في مدينة ميكونوس اليونانية أمام حمام السباحة.

وبدت نسرين طافش بإطلالة صيفية جذابة من وحي الطبيعة الخلابة، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، ينتمي لقصة الكب، صمم من قماش التل باللون الأصفر الكناري، عكس الفستان قوامها وأنوثتها بشكل لافت، فيما انتعلت سليبر أنيق.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت لم خصلات شعرها كعكه ووضعت لمسات ناعمة من المكياج الناعم المتناغم مع لون بشرتها والكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.



وعلقت على الصور، قائلة: “وفي بحر العشق ذبت كالملح لم يبق كفر ولا إيمان. . شك ولا يقين .. يشع في قلبي كوكب تختبئ فيه السبع سماوات".



يذكر أن، آخر الأعمال الفنية لـ نسرين طافش فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم ومحمد محمود، وعدد من الفنانين ومن تأليف سمير النيل ومن إخراج أيمن مكرم، والذي عرض مؤخرًا في دور العرض السينمائي بمصر وعدد من الدول العربية.

نسرين طافش

نسرين طافش (15 فبراير 1982 -)؛ ممثلة ومغنية جزائرية من أصول فلسطينية، ولدت ونشأت في سوريا، تحسب على الوسط الفني في سوريا. حصلت على المرتبة 79 في قائمة أجمل الوجوه النسائية في العالم لعام 2017.

النشأة والتعليم

وُلدت في مدينة حلب، شمالي سوريا لأب فلسطيني من مواليد صفد، فلسطين وأم جزائرية من وهران، وهي تحمل الجنسية الجزائرية نسبة لوالدتها. انتقلت من مدينتها حلب إلى العاصمة دمشق في العام 1999 لتُكمل دراستها هناك، وانضمت للمعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق وتخرّجت منه في العام 2008.

مسيرتها الفنية

شاركت في عام 2002 في مسلسل «هولاكو»، ثم مثّلت العديد من الأدوار، منها في مسلسلات: «ربيع قرطبة»، «التغريبة الفلسطينية»، ودورها في مسلسل صبايا عام 2009، وفي مسلسل جلسات نسائية في العام 2011.

دخولها لمجال الغناء

في عام 2017 بدأت مسيرتها الغنائية بأغنيات منفردة «متغير علي» و«123 حبيبي» و«إلا معك» عام 2018.

حياتها الخاصة

والدها هو الشاعر يوسف طافش، كانت مخطوبة أثناء الدراسة للمخرج المثنى صبح. في عام 2008، تزوجت من رجل أعمال إماراتي حتى اعلنت عن انفصالهما في عام 2013، لدى نسرين 7 شقيقات وهي الثامنة بينهن والصغرى بينهم كما أعلنت سابقاً بصورة لها من الطفولة.

في عام 2022 تزوجت من الطبيب المصري «شريف شرقاوي» وهو مدرب يوغا وطاقة وكان مدربها سابقًا.

نسرين طافش

نسرين طافش

نسرين طافش

نسرين طافش