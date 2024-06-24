سيزا: مبابي إضافة قوية لريال مدريد

أكد ديفيد سيزا المدرب العام الأسبق لفريق الأهلي أن انتقال كليان مبابي نجم منتخب فرنسا إلى فريق ريال مدريد الإسباني خطوة جيدة جداً في مشواره.

وقال ديفيد سيزا المدرب العام الأسبق لفريق الأهلي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "من وجهة نظري أن انتقال كليان مبابي إلى فريق ريال مدريد الإسباني إضافة قوية إلى فريقه الجديد في الموسم المقبل".

وأضاف: "أتوقع تألق كليان مبابي مع منتخب فرنسا بقوة في بطولة كأس الأمم الأوروبية في النسخة الحالية".

النجم المنتقل حديثًا لريال مدريد افتتح بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 بأداء باهت مع المنتخب الفرنسي ضد النمسا ضمن المجموعة الثالثة، إلا أن هدفًا من نيران صديقة منح الديوك النقاط الثلاث.

وتعرض صاحب الـ25 عامًا لإصابة مفاجئة في أنفه قبل دقائق من نهاية مباراة النمسا، أبعدته عن قمة المجموعة أمام هولندا، ليفشل المنتخب الفرنسي في التهديف، ليخرج بتعادل سلبي.