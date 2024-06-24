محمد سعد.. هل يستطيع "اللمبي" استرداد عرش الكوميديا (خاص الوفد)

يعيش النجم محمد سعد، حالة من النشاط الفني، على الصعيد السينمائي من خلال عودته بفيلم "دكتور عدوة"، وذلك بعد غياب 5 سنوات.

ومن المقرر أن يعقد الفنان محمد سعد والمخرج وائل إحسان، جلسات عمل مكثفة خلال الأيام المقبلة للاستقرار على كافة التفاصيل الخاصة بالعمل، بجانب الاستقرار على باقي الأبطال المشاركين في العمل.

ويعد "سعد"، من أشهر الممثلين في العالم العربي، ولُقب بـ "اللمبى" لأدائه هذه الشخصية في 5 أعمال وهي: "الناظر، واللمبي، واللي بالي بالك، واللمبي 8 جيجا، ومسلسل فيفا أطاطا"، كما جسد الكثير من الشخصيات المختلفة في أعماله، وحصدت أعماله أعلى الإيرادات في شباك التذاكر المصري والعربي.

وآخر أعمال محمد سعد، في السينما فيلمان تم عرضهما عام 2019 "الكنز 2"، وشاركه البطولة كل من: محمد رمضان، هند صبري، أمينة خليل، أحمد رزق، روبي، سوسن بدر، هيثم أحمد زكي، قصة وإخراج شريف عرفة، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال.

وفيلم "محمد حسين"، وشاركه البطولة كل من: "سمير صبري، مي سليم، دينا محسن (ويزو)، فريال يوسف، نبيل عيسى، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف شريف عادل، إخراج محمد علي.



وكشفت «الوفد» خلال هذا التقرير عن آراء بعض النقاد حول استطاعة الفنان محمد سعد استرداد عرش الكوميديا من جديد.

طارق الشناوي: محمد سعد ممثل موهوب ويحتاج التحرر من شخصية اللمبي

قال الناقد طارق الشناوي، إن الفنان محمد سعد ممثل موهوب واللمبي كان نقلة مهمة جدًا في الكوميديا بعد البداية الرائعة التي صنعها النجم محمد هنيدي في فيلم "إسماعيلية رايح جاي" ثم "صعيدي في الجامعة الأمريكية".

وأضاف: "اللمبي منذ 2002 تسيَّد بالأرقام واستمرت المسيرة في حصده أعلى الإيرادات ولكن مرحلة التشبع من الشخصية لم يدركها محمد سعد وتمسك بها، فكانت بداية اللمبي في فيلم الناظر مع المخرج شريف عرفه وهو أيضًا من صرف "العفريت" عند إعطائه له دور بطولة فيلم الكنز وقدم شخصية درامية إلا أن محمد سعد عاد مرة أخرى لكل مفردات اللمبي".

وتابع : "لابد من أن يتحرر محمد سعد داخليًا من صدمة الشخصية حتى يستطيع الانطلاق لآفاق أخرى لأنه ممثل موهوب وليس مجرد "مضحكاتي" إنما ينقصه العقل الذي يدير الموهبة، وكان هناك محاولات كثيرة لبعض المخرجين الذين لديهم وجهة نظر في فن الأداء مثل شريف عرفه وغيره ولكنه لم يكرر التجربة مع أي مخرج آخر يخرجه من هذا الإطار وأتمنى أن ينطلق إلى آفاق أخرى حتى لا نفقد موهبة مثله".

خالد محمود: محمد سعد خسرته الساحة الفنية ويستطيع إعادة جمهوره مرة أخرى

قال الناقد خالد محمود، إن الفنان محمد سعد من النجوم الموهوبة جدًا التي خسرتهم الساحة الفنية، لافتًا إلى أنه كان يمثل جزءًا من تواجد السينما الكوميدية على الساحة.

وأضاف: "ننتظر عودته حتى نرى هل تفكير محمد سعد اختلف وما اللون والشكل الذي يعود به، كما أن عودته في حد ذاتها شيء جيد لأنه يوجد حالة افتقاد لمنافسة نجوم الكوميديا".

وتابع : "محمد سعد لديه قدرات كبيرة يستطيع بها إعادة جمهوره مرة أخرى".