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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

جولة المملكة 2024| ليلتان لـ آمال ماهر في السعودية

آمال ماهر
آمال ماهر

تدخل الفنانة آمال ماهر سلسلة حفلات جولة المملكة 2024، التي تقام في عدد من المدن مع أبرز نجوم الأغنية الخليجية والعربية.

موعد حفل آمال ماهر وفؤاد عبد الواحد في جولة المملكة 2024

يقام حفل آمال ماهر خلال ليلتين متتاليتين بين الطايف وأبها في 11 و 15 من يوليو الجاري، مع الفنان فؤاد عبد الواحد، 

 

 

 

 

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عن الفعاليات الفنية والترفيهية “جولة المملكة”، والتي ستصاحبها فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض.

 

تتضمن جولة المملكة 2024 باقة غنائية ضخمة من نجوم الأغنية الخليجية والعربية “أحلام، نوال الكويتية، نبيل شعيل، محمد حماقي، تامر حسني، فرقة ميامي، ماجد المهندس، أصالة، نانسي عجرم، أحمد سعد، أميمة طالب، راشد الفارس، فهد الكبيسي، عايض يوسف”

بجانب العروض المسرحية “البيت المقلوب، الأول من نوعه، ميوزكال سكول، ساحرة الشمال، الدكتور”.

 

مع استضافة جولة المملكة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية التي ستقام هذا الصيف في العاصمة السعودية الرياض.

 

وتمتد المنافسة لثمانية أسابيع في الفترة من 3 يوليو إلى 25 أغسطس 2024.

وجاء الجدول الزمني للبطولة كالأتي:

الأسبوع الأول:

لعبة League of Legends
لعبة Mobile Legends: Bang Bang
لعبة DOTA 2

الأسبوع الثاني:

لعبة DOTA 2
لعبة Mobile Legends: Bang Bang
لعبة Free Fire

الأسبوع الثالث:

لعبة DOTA 2
لعبة Counter-Strike 2
لعبة PUBG Mobile

الأسبوع الرابع:

لعبة Overwatch 2
لعبة Mobile Legends: Bang Bang
لعبة PUBG Mobile

الأسبوع الخامس:

لعبة Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
لعبة Honor of Kings
لعبة Apex Legends

الأسبوع السادس:

لعبة Street Fighter 6
لعبة Fortnite
لعبة Teamfight Tactics

الأسبوع السابع:

لعبة EA Sports FC 24
لعبة Starcraft II

الأسبوع الثامن:

لعبة Rocket League
لعبة TEKKEN 8
لعبة PUBG Battlegrounds
لعبة ESL R1

يذكر أن مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية “EWCF” Esports World Cup Foundation أعلنت عن قيمة الجوائز المالية المقدمة خلال النسخة الأولى من "كأس العالم للرياضات الإلكترونية" والمُقامة بمدينة الرياض.

وسيحصل المشاركون على 60 مليون دولار، لتصبح الجائزة الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.

 

 

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