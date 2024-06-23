صحف عبرية : مسؤول أمريكي يكشف عن إلغاء إجراءات طارئة لتسريع تسليم أسلحة لإسرائيل

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن مسؤولاً أمريكياً كشف عن أن إدارة الرئيس جو بايدن قامت بإلغاء إجراءات طارئة كانت تُسرع من تسليم الأسلحة لإسرائيل منذ عدة أشهر.

ووفقاً للمسؤول الأمريكي الذي تحدث للصحيفة ، فإن هذه الإجراءات الطارئة كانت قد تم تفعيلها لتلبية احتياجات إسرائيل الأمنية بشكل سريع وفعال. وأشار المسؤول إلى أن إلغاء هذه الإجراءات جاء نتيجة لسياسة جديدة تهدف إلى إعادة تقييم العلاقات العسكرية مع إسرائيل وضمان أن تكون عمليات تسليم الأسلحة أكثر تنظيمًا وشفافية.

وأضاف المسؤول أن هذه الخطوة لم تؤثر على الالتزام الأمريكي بأمن إسرائيل، لكنها تعكس رغبة إدارة بايدن في مراجعة جميع الصفقات العسكرية وضمان توافقها مع المعايير الدولية والسياسات الأمريكية.

وأثار هذا الكشف ردود فعل متباينة، حيث أعرب بعض المسؤولين الإسرائيليين عن قلقهم إزاء تأثير هذه الخطوة على القدرات الدفاعية لإسرائيل في ظل التحديات الأمنية الراهنة. بينما أكد آخرون أن العلاقات القوية والتاريخية بين الولايات المتحدة وإسرائيل ستظل ركيزة أساسية في تحقيق الاستقرار الإقليمي.

يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة، حيث تواجه إسرائيل تهديدات متعددة على جبهات مختلفة. وتبقى العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل محورية في استراتيجية الأمن القومي لكلا البلدين.

المتحدث العسكري الإسرائيلي: رصدنا قذيفتين أطلقتا من لبنان باتجاه منطقة المطلة وأوقعتا أضراراً في الموقع

أعلن المتحدث العسكري الإسرائيلي أن الجيش رصد إطلاق قذيفتين من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة المطلة في شمال إسرائيل، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية في الموقع المستهدف.

وقال المتحدث العسكري في بيان رسمي: "رصدنا إطلاق قذيفتين من جنوب لبنان باتجاه منطقة المطلة. لحسن الحظ، لم تسفر الهجمات عن إصابات بشرية، لكنهما تسببتا في أضرار مادية في الموقع."

وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي يجري حالياً تقييماً شاملاً للأضرار الناتجة عن الهجوم، ويتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة المنطقة. وأكد المتحدث العسكري أن إسرائيل تحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية عن أي هجمات تنطلق من أراضيها، وستتخذ جميع التدابير الضرورية للدفاع عن مواطنيها.

وتشهد المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل توترات متزايدة، حيث تتكرر حوادث إطلاق القذائف والصواريخ بين الفينة والأخرى، مما يزيد من حدة التوتر بين الطرفين.

وفي ردود فعل أولية، دعا بعض المسؤولين الدوليين إلى ضبط النفس وتهدئة الأوضاع لتجنب التصعيد العسكري الذي قد يؤثر على استقرار المنطقة بأكملها.

يأتي هذا التطور في وقت حساس، حيث تعمل العديد من الأطراف الدولية على تهدئة الأوضاع في المنطقة وتجنب المزيد من التصعيد العسكري الذي قد يقود إلى مواجهات أوسع نطاقاً.