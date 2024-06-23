"لمواجهة الركود".. خصم 60 ألف جنيه على بروتون ساجا لدى التجار والموزعين

رصدت بوابة الوفد الإلكترونية، قيام عدد من تجار وموزعي السيارات بإقرار خصما استثنائياً على السيارة بروتون ساجا 2024 وذلك في محاولة لتصريف المخزون الحالي خاصةً مع استمرار حالة الركود في سوق السيارات.

سعر بروتون ساجا موديل 2024

وبلغ مقدار التخفيض الجديد على أسعار السيارة بروتون ساجا موديل 2024 نحو 60 ألف جنيه، ليصبح سعر السيارة في السوق 600 ألف جنيه، بدلاً من السعر الرسمي المعلن من الوكيل 660 ألف جنيه.

وتقدم السيارة بروتون ساجا موديل 2024 في السوق المحلية بفئة واحدة من التجهيزات فقط، مزودة بمحرك سعة 1300 سي سي، بقوة 95 حصان مع عزم أقصى للدوران 120 نيوتن/ متر، فيما يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتأتي السيارة بروتون ساجا موديل 2024 بباقة متميزة من وسائل الأمان والسلامة، أبرزها 2 وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وأنظمة مساعدة الفرامل BA.

وزودت السيارة بروتون ساجا موديل 2024 بمجموعة من التجهيزات والكماليات يأتي في مقدمتها حساسات ركن خلفية، وسبويلر خلفي، وخاصية التحكم فى ارتفاع مقعد السائق، وإنذار ضد السرقة، ومكيف هواء، وسنتر لوك، وزجاج كهرباء، ومرايا كهرباء، ومفتاح ريموت مشفر للتحكم فى الشنطة الخلفية، وكمبيوتر رحلات، وإشارات بالمرايا الجانبية وغيرها من التجهيزات.

كما تحتوى السيارة بروتون ساجا موديل 2024 على نظام ترفيهي متميز مكون من "راديو – CD -MP3 –بلوتوث – عدد 4 سماعات – شاشة بيانات، ومدخل USB – مخرج كهرباء 12V".

جدير بالذكر أن سوق السيارات تشهد تبايناً مابين الخصم والأوفر برايس، إذ إتجه التجار لإقرار خصومات على السيارات التي تعاني تراجعاً في المبيعات ووفرة في المعروض، بينما تباع الطرازات التي تشهد نقصاً في المعروض وإقبالاً من العملاء بأوفر برايس.

الأوفر برايس

ويعرف الأوفر برايس بأنه زيادة سعرية غير رسمية يفرضها التجار والموزعين على السيارات التي تشهد نقصاً في المعروض مقابل التسليم الفوري للعملاء بدلاً من الانتظار لأشهر طويلة في قوائم الحجز الخاصة بالوكلاء.