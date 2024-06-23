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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

العشرى يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة فاركو

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الكابتن طارق العشرى المدير الفنى للفريق الاول بنادى الاتحاد السكندرى قائمة اللاعبين التى يخوض بها غدا الاثنين المباراة أمام فاركو في إطار مباريات الاسبوع السابع والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز موسم 2023– 2024 والمقرر إقامتها بإستاد برج العرب  فى تمام الساعة 7:00 م فى إطار دورى Nile 

وتضم قائمة سيد البلد كل من المهدى سليمان وعمر صلاح وسيف تقا و اسلام ابو سليمة والحبيب حسن وهشام صلاح وناصر ناصر وموروساليفو وكريم الديب وعمر الوحش وشريف رضا و احمد عيد وعبد الغنى محمد وخالد الغندور وعمرو صالح و مازن اشرف وعمورى و بنجامين بواتينج واحمد غنيم ومابولولو 

كما يغيب عن المباراة للإصابة كل من اللاعبين  أحمد عادل "ميسى " _ بلال السيد _ محمود شبانه _ مصطفى إبراهيم
 

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